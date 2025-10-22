Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde bir saldırgan, iktidar destekçisi kişilerin kurduğu çadırlara ateş açtı. Olayda bir kişi ağır yaralanırken Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'terör saldırısı' ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 16:00

'da parlamento binası önünde Cumhurbaşkanı yanlısı göstericilerin çadır kurdu. Silahlı bir kişi, göstericilerin üzerine ateş açtı, bir kişi ağır yaralandı ve bir çadırda yangın çıktı.

Sırbistan medyası, saldırganın 57 yaşındaki bir adamı bacağından vurduktan sonra çadırdaki bir gaz tüpüne ateş ettiğini aktardı. Parlamento ve Cumhurbaşkanı Vucic'in Ofisi arasında yer alan parktaki çadırda gerçekleştirilen saldırının ardından polis, saldırganı gözaltına aldı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gaz tüpü patlaması nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi.

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

''TERÖR EYLEMİ''

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir hükümet etkinliği sırasında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, "Sırbistan parlamentosu önünde az önce bir eylemi gerçekleştiği için erken ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Vucic daha sonra yaptığı basın açıklamasında ise saldırganın 1955 doğumlu Vladan Andjelkovic olduğunu duyurdu. Andjelkovic'in bir terör eylemi gerçekleştirdiğine inandığını söyleyen Vucic, olaya ilişkin nihai nitelendirmeyi yetkili savcılığın yapacağını söyledi.

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

SALDIRININ MOTİVASYONU SİYASİ

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ise saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, zorlu bir ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Yaralı şahsın parlamento önündeki çadır kampında kalmadığını da sözlerine ekleyen Loncar, saldırının motivasyonunun siyasi olduğunu savundu. Belgrad'daki Acil Tıp Merkezi önünde gazetecilere konuşan Loncar, "Az önce vurulan ve yakılmaya çalışılan adamla konuştum. Bilinci yerinde, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Mermi sağ kasığından geçmiş ve büyük bir damarı zedelemiş" dedi.

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

''İNSANLARI YAKMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDI''

Loncar, yaralının saldırganı daha önce hiç görmediği bilgisini paylaştı. Saldırganın kendi siyasi görüşlerine katılmayan insanlara ateş ettiğini söyleyen Loncar, "Birkaç kez ateş ettikten sonra bunu yeterli bulmayıp insanları yakmak için yangın çıkardı" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

Olay, Sırbistan'da aylardır devam eden iktidar karşıtı protesto gösterileri ve üniversitelerin işgaline tepki olarak "öğretimlerini sürdürmek istedikleri" gerekçesiyle protesto eylemi başlatan ve Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da desteklenerek birçok kez ağırlanan öğrencilerin çadır kurduğu alanda yaşandı.

Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

SIRBİSTAN'DA NEDEN EYLEM VAR?

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu yaşandığı savunulurken, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etmiş, Sırp hükümetinin düşmüştü. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İngiltere, HTŞ'yi 'yasaklı terör örgütleri' listesinden çıkardı
Dünyanın beklediği Trump ve Putin zirvesi için Beyaz Saray'dan açıklama
ETİKETLER
#şiddet
#terör
#Aleksandar Vucic
#sırbistan
#protestolar
#Parlamento Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.