Sırbistan'da parlamento binası önünde silahlı saldırı ve patlama!

Sırbistan'da parlamento binası önünde Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı göstericilerin çadır kurdu. Silahlı bir kişi, göstericilerin üzerine ateş açtı, bir kişi ağır yaralandı ve bir çadırda yangın çıktı.

Sırbistan medyası, saldırganın 57 yaşındaki bir adamı bacağından vurduktan sonra çadırdaki bir gaz tüpüne ateş ettiğini aktardı. Parlamento ve Cumhurbaşkanı Vucic'in Ofisi arasında yer alan parktaki çadırda gerçekleştirilen saldırının ardından polis, saldırganı gözaltına aldı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gaz tüpü patlaması nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi.

''TERÖR EYLEMİ''

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir hükümet etkinliği sırasında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, "Sırbistan parlamentosu önünde az önce bir terör eylemi gerçekleştiği için erken ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Vucic daha sonra yaptığı basın açıklamasında ise saldırganın 1955 doğumlu Vladan Andjelkovic olduğunu duyurdu. Andjelkovic'in bir terör eylemi gerçekleştirdiğine inandığını söyleyen Vucic, olaya ilişkin nihai nitelendirmeyi yetkili savcılığın yapacağını söyledi.

SALDIRININ MOTİVASYONU SİYASİ

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ise saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, zorlu bir ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Yaralı şahsın parlamento önündeki çadır kampında kalmadığını da sözlerine ekleyen Loncar, saldırının motivasyonunun siyasi olduğunu savundu. Belgrad'daki Acil Tıp Merkezi önünde gazetecilere konuşan Loncar, "Az önce vurulan ve yakılmaya çalışılan adamla konuştum. Bilinci yerinde, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Mermi sağ kasığından geçmiş ve büyük bir damarı zedelemiş" dedi.

''İNSANLARI YAKMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDI''

Loncar, yaralının saldırganı daha önce hiç görmediği bilgisini paylaştı. Saldırganın kendi siyasi görüşlerine katılmayan insanlara ateş ettiğini söyleyen Loncar, "Birkaç kez ateş ettikten sonra bunu yeterli bulmayıp insanları yakmak için yangın çıkardı" ifadelerini kullandı.

Olay, Sırbistan'da aylardır devam eden iktidar karşıtı protesto gösterileri ve üniversitelerin işgaline tepki olarak "öğretimlerini sürdürmek istedikleri" gerekçesiyle protesto eylemi başlatan ve Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da desteklenerek birçok kez ağırlanan öğrencilerin çadır kurduğu alanda yaşandı.

SIRBİSTAN'DA NEDEN EYLEM VAR?

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu yaşandığı savunulurken, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etmiş, Sırp hükümetinin düşmüştü. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı.