Elinde altın bulunduranlar dikkat: Uzman isimden altın için '400 lira' uyarısı! Düşüş devam edecek mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları son haftalardaki serbest uçuşun ardından bu kez de dün yatırımcısına yüzde 6 kaybettirerek adeta paraşütsüz düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi yoksa yatırımcısının güvenli limanı yönünü tekrar yukarıya mı çevirecek. Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar TGRT Haber'de katıldığı yayında altının şifrelerini verdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Amcalar'ın söylediklerinden satırbaşları şöyle:
'BİR MİKTAR DAHA DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'
"Düşüşün başlıca etkenleri var.
Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının, ticaret ortamının bir anlaşmaya varılması söz konusu.
Önümüzdeki haftada Amerika devlet başkanıyla Çin devlet başkanının bir yüzle görüşmesi planlanıyor.
Eğer bu olumlu haberler gelmeye devam edecek olursa 10 saatinde biraz daha kâr satımı beklemekteyiz.
Yani bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir.
'400 LİRA BİRDEN DÜŞTÜ, GERİLEME DEVAM EDEBİLİR'
Serbest piyasada fiyatı da şu an gram altına TL 5800 liraya kadar düştü.
Dün 6.200 liranın üzerindeydi.
Yani bir gün içerisinde 400 liranın üzerine bir düşüş gerçekleşti.
Onsa altına fiyatı da 4380 dolara kadar çıkmıştı.
Onsa altına fiyatı da şu anda 4040 dolar seviyesinde.
Yani önümüzdeki süreçte biz ons altının 4000 doların altına gelmesini, 3950 dolarlara kadar gelmesini bekliyoruz.
Eğer 3950 dolardan da bir sert bir satım gelirse destek noktası olan 3800 dolar bandını da beklemekteyiz.
BU DÜŞÜŞLER BİR ALIM FIRSATI MI?
Yatırımcılar her düşüşü aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirmeliler.
Çünkü ons altının fiyatı orta ve uzun vadede her zaman daha da yukarıya çıkacaktır.
TELEVİZYONDAKİ FİYATLA KUYUMCU ARASINDAKİ MAKAS NEDEN AÇIK?
Yani piyasada bu kadar hareketli olduğu için gün içerisinde sürekli inip çıktığı için ve çok ciddi rakamlar hani ufak rakamlar 20 lira 30 lira gibi hani bir gün içerisinde altına göre 300-400 liraya yükseliyor.
Bundan dolayı da televizyondaki fiyatlarla kuyumcu fiyatlar arasında bu kadar bir makas açılması normal.
'PANİK SATIMI YAPMAYIN!'
Toparlamak gerekirse bu düşüşleri aslında bir panik olarak vatandaşlar görmemeli.
Bir panik satımı yapmamalılar.
Çünkü orta ve uzun vadede bakacak olursak ons altın fiyatında tekrardan yeni yükselişler beklemekteyiz.
Ki bu sene içerisinde Amerikan Merkez Bankası FED tarafından iki kere daha bir faiz indirimi beklemekteyiz.
'FAİZ İNDİRİMİ ARTIŞI TETİKLER'
Bu faiz indirimleri ons altın fiyatını yukarıya yönlü tekrardan taşımaya başlayacaktır.
Yani düşüşleri bir alın fırsatı olarak değerlendirip varlıklarına varlık katabilirler.
Yani şu anda hani satma zamanı değil de alma fırsatı olarak değerlendirebilirler."