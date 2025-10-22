Menü Kapat
Aktüel
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Beşiktaş'ın Koynaspor maç kadrosunda 7 oyuncu eksik

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçları kapsamında bugün Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Konyaspor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 15:53

'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan - maçı ertelenmişti. Siyah-beyazlıların Avrupa mücadelesinden dolayı ertelenen karşılaşma bugün oynanacak.

Taraftarlar tarafından Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 13 puan toplayan siyah-beyazlılar mücadeleden galibiyet alması durumunda Galatasaray ile olan farkı 9'a inirecek.

Konyaspor ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. 11 puan toplayan Konyaspor ligde 9. sırada yer alıyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 'in erteleme karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre ise karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak İlker Yasin Avcı'nın görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Konyaspor'da karşılaşma önceisnde Ufuk Akyol, Uğurcan Yazğılı ve Marko Jevtovic'in sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta ise Jota Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo ve Cengiz Ünder statü gereği karşılaşmada oynamayacak. 6 futbolcu da karşılaşmanın normalde oynanması planlanan tarihinden sonra transfer oldu. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz ise sakatlığı devam ettiği için karşılaşmada forma giyemeyecek.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Konyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Melih, Pedrinho, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Tammy Abraham

#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#trendyol süper lig
#konyaspor
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Lig Maçı
#Aktüel
