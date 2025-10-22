Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile mücadele edecek olan Bodo Glimt'in liginde puan durumu ve sıralaması dikkat çekti.
Norveç liginde mücadele eden takım Eliteserien puan durumuna göre 55 puan ile ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada Viking 56 puanla yer alırken Bodo Glimt liderliğe yakın konumda mücadele ediyor.
1. Viking – 25 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 61 attığı gol, 33 yediği gol, +28 averaj, 56 puan
2. Bodø/Glimt – 24 maç, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, 66 attığı gol, 22 yediği gol, +44 averaj, 55 puan
3. Brann – 24 maç, 15 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet, 46 attığı gol, 34 yediği gol, +12 averaj, 49 puan
4. Tromsø – 25 maç, 14 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet, 39 attığı gol, 32 yediği gol, +7 averaj, 45 puan
5. Sandefjord – 24 maç, 12 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet, 44 attığı gol, 36 yediği gol, +8 averaj, 37 puan
6. Fredrikstad FK – 25 maç, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet, 33 attığı gol, 28 yediği gol, +5 averaj, 35 puan
7. Rosenborg – 24 maç, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet, 33 attığı gol, 33 yediği gol, 0 averaj, 35 puan
8. KFUM Oslo – 25 maç, 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet, 38 attığı gol, 30 yediği gol, +8 averaj, 34 puan
9. Vålerenga – 25 maç, 10 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet, 40 attığı gol, 42 yediği gol, -2 averaj, 34 puan
10. Sarpsborg 08 – 25 maç, 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet, 42 attığı gol, 43 yediği gol, -1 averaj, 32 puan
11. Kristiansund – 25 maç, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 29 attığı gol, 46 yediği gol, -17 averaj, 31 puan
12. Molde – 25 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet, 35 attığı gol, 35 yediği gol, 0 averaj, 30 puan
13. Hamarkameratene – 25 maç, 7 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet, 30 attığı gol, 39 yediği gol, -9 averaj, 28 puan
14. Bryne FK – 25 maç, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet, 30 attığı gol, 41 yediği gol, -11 averaj, 25 puan (Küme düşme hattı)
15. Strømsgodset – 25 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 17 mağlubiyet, 32 attığı gol, 54 yediği gol, -22 averaj, 20 puan (Küme düşme hattı)
16. Haugesund – 25 maç, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 21 mağlubiyet, 15 attığı gol, 65 yediği gol, -50 averaj, 6 puan (Küme düşme hattı)