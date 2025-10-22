Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Bodo Glimt maçı oynanacak. Heyecanla beklenen maç öncesinde Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada merak edildi.

Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ile mücadele edecek olan 'in liginde puan durumu ve sıralaması dikkat çekti.

BODO GLİMT KAÇINCI SIRADA KENDİ LİGİNDE?

Norveç liginde mücadele eden takım Eliteserien puan durumuna göre 55 puan ile ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada Viking 56 puanla yer alırken Bodo Glimt liderliğe yakın konumda mücadele ediyor.

Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?

ELİTESERİEN NORVEÇ LİGİ PUAN DURUMU VE SIRALAMA

1. Viking – 25 maç, 17 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 61 attığı gol, 33 yediği gol, +28 averaj, 56 puan
2. Bodø/Glimt – 24 maç, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet, 66 attığı gol, 22 yediği gol, +44 averaj, 55 puan
3. Brann – 24 maç, 15 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet, 46 attığı gol, 34 yediği gol, +12 averaj, 49 puan

Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?


4. Tromsø – 25 maç, 14 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet, 39 attığı gol, 32 yediği gol, +7 averaj, 45 puan
5. Sandefjord – 24 maç, 12 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet, 44 attığı gol, 36 yediği gol, +8 averaj, 37 puan
6. Fredrikstad FK – 25 maç, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet, 33 attığı gol, 28 yediği gol, +5 averaj, 35 puan
7. Rosenborg – 24 maç, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet, 33 attığı gol, 33 yediği gol, 0 averaj, 35 puan
8. KFUM Oslo – 25 maç, 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet, 38 attığı gol, 30 yediği gol, +8 averaj, 34 puan
9. Vålerenga – 25 maç, 10 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet, 40 attığı gol, 42 yediği gol, -2 averaj, 34 puan

Bodo Glimt liginde kaçıncı sırada, hangi ligde oynuyor?


10. Sarpsborg 08 – 25 maç, 8 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet, 42 attığı gol, 43 yediği gol, -1 averaj, 32 puan
11. Kristiansund – 25 maç, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet, 29 attığı gol, 46 yediği gol, -17 averaj, 31 puan
12. Molde – 25 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet, 35 attığı gol, 35 yediği gol, 0 averaj, 30 puan
13. Hamarkameratene – 25 maç, 7 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet, 30 attığı gol, 39 yediği gol, -9 averaj, 28 puan
14. Bryne FK – 25 maç, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet, 30 attığı gol, 41 yediği gol, -11 averaj, 25 puan (Küme düşme hattı)
15. Strømsgodset – 25 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 17 mağlubiyet, 32 attığı gol, 54 yediği gol, -22 averaj, 20 puan (Küme düşme hattı)
16. Haugesund – 25 maç, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 21 mağlubiyet, 15 attığı gol, 65 yediği gol, -50 averaj, 6 puan (Küme düşme hattı)

