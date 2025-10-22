Paul Biya yeniden kazandı: 92 yaşındaki lider, 43 yıldır iktidarda ve dünyanın en yaşlısı

Kamerun'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sürpriz çıkmadı. 12 Ekim'de gerçekleşen seçimin geçici sonuçlarına göre yeniden Cumhurbaşkanı Paul Biya kazandı. En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı.

33 üyeden oluşan Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

MUHALİF LİDER AKSİNİ İDDİA ETTİ

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Konseyi, nihai seçim sonuçlarını yarın yerel saatle 10.30'da açıklayacak.

PAUL BİYA 43 YILDIR İKTİDARDA

Öte yandan ülkede, 1982’den bu yana iktidarda olan Paul Biya, 43 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor.