ABD, Çin'e 1 Kasım'da yüzde 155 gümrük vergisi uygulayacak! Trump'tan karışık mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan tarife oranını artıracaklarını belirterek, "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" dedi. Bu vergi oranının Çin için sürdürülebilir olmadığını söyleyen Trump, Çin'e karşı nazik olmak istediğini ancak Çin’in yıllar boyunca ABD’ye karşı çok sert davrandığını savundu.

Trump, "Çünkü iş konusunda akıllı olmayan başkanlarımız vardı. Bazıları iyi politikacıydı, bazıları iyi politikacı bile değildi. Ancak Çin ve diğer tüm ülkelerin bizden yararlanmasına izin verdiler" değerlendirmesinde bulundu

''BELKİ DE GÖRÜŞMEYİZ''

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine öğle yemeğinde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu. Trump, Çin ile gümrük vergileri konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve halen bu ülkeye yüksek oranda gümrük vergisi uyguladıklarını söyledi.

Konuşmasının başında, "İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Devlet Başkanı Xi ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Trump'ın konuşmasının devamı ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı, Çin'le ilgili diğer değerlendirmelerinde, Xi ile görüşmesinin olmayabileceğini ima ederek "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Xi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile iyi bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin, Güney Kore'de 31 Ekim-1 Kasım arasında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.