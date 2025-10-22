Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Editor
 Özge Sönmez

Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Bu günlere dikkat: Yağmur, fırtına, dondurucu hava

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta için sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugünden itibaren sağanak yağışın kuvvetleneceğini söyleyen uzman isim, ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış, fırtına ve soğuk havanın görüleceğini bildirdi. Su baskınları ve sel riskine karşı uyaran Tekin, yağışların çok kuvvetli olacağını bildirdi. Öte yandan uzman isim sağanak yağışın ülkemizi terk edeceği tarihi de açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
15:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
15:50

Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki günler için kritik uyarılarda bulundu. Sağanak , soğuk hava ve fırtınanın yurdun büyük kısmını etkisi altına alacağını söyleyen Tekin, yağışların çok kuvvetli olacağını bildirdi. Uzman isim cumartesi gününe dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.

Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Bu günlere dikkat: Yağmur, fırtına, dondurucu hava

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR"

Tekin, "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek. Büyük bir bölümde yağışlar hafif orta kuvvetli olurken, bazı yerlerde kuvvetli yağışları görmek mümkün olacak. Bugün Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe gününe bakıldığında ise günün ilk saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Bu günlere dikkat: Yağmur, fırtına, dondurucu hava

BU GÜNLERE DİKKAT: ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Perşembe ve pazar günleri arasında yağış beklendiğini belirten Tekin, perşembe günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış görüleceğini dile getirdi. Tekin, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Eskişehir çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Cuma günüyle devam edecek olursak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışların gerçekleşmesini bekliyoruz. Cuma günü özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olacak. Yine kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmalı. Yine Cuma günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer şeklinde, saatte zamanla hızını 80 kilometreye çıkarabilir. Kuvvetli rüzgarın, yer yer fırtınanın sebep olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, denizde ise fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Cumartesi günü ise yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Pazar günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde kendini gösterecek. Yeni haftanın ilk günü ise yağışlı sistem ülkemizi terk etmiş olacak" diye konuştu.

Sağanak yağış çok kuvvetli geliyor! Bu günlere dikkat: Yağmur, fırtına, dondurucu hava

"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ SEVİYESİNDE GÖRÜLECEK"

Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normalleri seviyesinde, cuma gününden sonra ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediklerini dile getiren Tekin, "Üç büyük kente bakıldığında Başkent'te önümüzdeki 3 gün boyunca hava genellikle parçalı ve çok bulutlu, hafif yağış geçişlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı 20 ila 21 derece arasında değişecek. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca yine yağışı göreceğiz. Özellikle cuma günü kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte yağışlar İstanbul'da kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı perşembe-cumartesi 21 derece, cuma günü ise 24 dereceye kadar çıkacak. İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağışları göreceğiz. İzmir'de cuma günü yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte yağış kendini gösterecek. Perşembe günü ise İzmir çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı 21 ila 23-24 derece civarında olacak. Dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

