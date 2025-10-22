Pastırma yazı geliyor! Orhan Şen gün verdi: Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak

Kavurucu geçen yaz aylarının hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçti. Sağanak, fırtına ve kar yağışı birçok kentte etkisini arttırırken, kış sevenleri üzen haber Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Şen yaptığı açıklamada, Türkiye'nin batı iç ve kuzeyinde sıcaklıkların bugünden itibaren yükseleceğini bildirdi. Bazı iller de 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların önümüzdeki hafta salı gününe kadar devam edecek.

BİR YANDA SAĞANAK BİR YANDA YAZDAN KALMA GÜNLER

Bazı bölgelerde de sağanak yağışın etkili olacağını söyleyen Şen "Hafta sonuna girerken, soğuk Arktik havası İngiltere'yi etkisi altına alacak, bu alçak basınç sistemi sıcaklıklarda keskin bir düşüş ve sert kuzey rüzgarı İngiltere'ye getirecek.

Bu alçak basıncın güney kesimleri Güney Avrupa ülkelerinde buna Türkiye de dahil akışları güney batıya çevirecek.

Dolayısıyla bugünden itibaren önümüzdeki hafta salı gününe kadar Türkiye'nin batı iç ve kuzeyinde sıcaklıkları yükseltecek.

Bugün İstanbul'da 20 C olacak sıcaklık bu periyotta 24 C ye kadar çıkacak. Bursa Sakarya 28 C ye Adana 30 C ye çıkacak.

Lodos ile birlikte Marmara'nın batısı ve güneyi. Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bu yağışlar aralıklı cumartesi gününe kadar devam edecek.

Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.