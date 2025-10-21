9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Salı günü ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

9 İLDE SARI KODLU UYARI

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye gök gürültülü sağanak beklentisine karşı sarı kodla uyarıldı. Bu illerde sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgelere göre 21 Ekim Salı günü bazı illerimizde beklenen hava durumu şöyle...

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİVAS °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.