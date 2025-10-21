Menü Kapat
16°
 Onur Kaya

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 4 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde sağanak ve karla karışık yağmur görülecek. Kuvvetli yağışın beklendiği 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Genel Müdürlüğü 21 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Salı günü ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

9 İLDE SARI KODLU UYARI

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye gök gürültülü sağanak beklentisine karşı sarı kodla uyarıldı. Bu illerde , su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

Bölgelere göre 21 Ekim Salı günü bazı illerimizde beklenen şöyle...

9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BURSA °C, 22°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • ÇANAKKALE °C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu
9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 20°C
    Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 20°C
    Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 27°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 25°C
    Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 19°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 20°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • SİVAS °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 19°C
    Parçalı bulutlu
  • DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
  • SİNOP °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AMASYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • RİZE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİİRT °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
