14°
Yaşam
Pastırma sıcakları öncesi hava daha da üşütecek! İşte 20 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlı geçen hafta sonundan sonra pazartesi günü de yurdun geneli yağışlı havanın etkisi hissedilecek. Hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. 6 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Sonbahar havası kendini yoğun bir biçimde hissettirmeye başladı. Ay ortasından itibaren etkili olan yağmurlar 20 Ekim Pazartesi ile başlayan hafta da yurdun genelinde devam edecek. Pastırma sıcaklarının başlamasıyla havanın ısınması beklenirken öncesinde daha da düşecek.

Pastırma sıcakları öncesi hava daha da üşütecek! İşte 20 Ekim hava durumu

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan raporuna göre ülke geneli parçalı ve bulutlu yağışlı gün geçirecek. Özellikle Güney , Batı Akdeniz İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu sağanak etkisi altında olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul güne sisli bir havayla başlayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek.

Pastırma sıcakları öncesi hava daha da üşütecek! İşte 20 Ekim hava durumu

6 İLE SARI KODLU UYARI

Artvin, Ordu, Samsun, Giresun, Rize Trabzon için kuvvetli sağanak uyarısı verildi. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Pastırma sıcakları öncesi hava daha da üşütecek! İşte 20 Ekim hava durumu

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar düşmeye devam ederek mevsim normallerinin altında olacak. Diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette rüzgarın esmesi bekleniyor.

Pastırma sıcakları öncesi hava daha da üşütecek! İşte 20 Ekim hava durumu

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Karaman hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

