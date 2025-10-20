Baba oğul tartışması kanlı bitti: Olay yerinde yaşamını yitirdi

Çorum’da baba-oğul arasında çıkan tartışma aile dehşetine sahne oldu. Kamışlı Evler 5. Sokak’ta gece saatlerinde yaşanan olay Yaşar Yılmaz (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında tartışmayla başladı.

BABA KATİLİ OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CİNAYET SONRASI KAÇTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği evde detaylı tahkikat yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.