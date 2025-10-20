Kastamonu'da mantar yiyen aile zehirlendi: 7 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köyde yaşayan vatandaşların mantar toplaması hastanede bitti.

İlçeye bağlı Üçlüce köyünde ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri pişirerek yedi.

YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Aile üyeleri yemekten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle rahatsızlık yaşadı. Durumun ihbar edilmesi üzerine İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.