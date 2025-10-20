Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul'da kız vermeyiz tartışması kanlı bitti: Kasap dükkanına silahlı saldırı!

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Kasap Volkan Ö.'nün, evlenmek istediği kızın kardeşleriyle çıkan "size kız vermeyiz" tartışması kavgaya dönüştü. Volkan Ö. ve kasap ağabeyleri, Batıkan T. ve iki kardeşini darbetti. Durumu hazmedemeyen Batıkan T. ise iddiaya göre kasap dükkanını kurşunlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 00:27

'de bir kasap, "Size kız vermeyiz" diyen kardeşleri darbetti. Durumu hazmedemeyen şahıs kasap dükkanını kurşunlatırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

DARBEDİLDİLER

Edinilen bilgiye göre, semtte kasaplık yapan Volkan Ö. (31), Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi. Duruma sinirlenen Batıkan T. 'Size kız vermeyiz' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Volkan Ö.'nün kendisi gibi kasap olan ağabeyleri Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö.'nün (40) de dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi darbedildi.

İstanbul'da kız vermeyiz tartışması kanlı bitti: Kasap dükkanına silahlı saldırı!

Durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına düzenlemesi için 2 kişi tuttu. Olay günü 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, 2 şüpheli ile birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı. Olayda kullanılan motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

İstanbul'da kız vermeyiz tartışması kanlı bitti: Kasap dükkanına silahlı saldırı!

SALDIRGANLAR İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli, olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi. İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanırken, motosiklet sahibi E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arkadaş kavgası kötü bitti: Ölen 16, öldüren 14 yaşında
ETİKETLER
#istanbul
#silahlı saldırı
#kavga
#darbe
#sarıyer
#haber
#Aile Çatışması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.