Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bakanlık yeni kart uygulamasını duyurdu: Aile Kart ile işlemler hızlanacak

Sosyal hizmetlerde Aile Kart uygulaması devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital dünyaya adapte olan bu sistemle hızlı bir şekilde ödemelerin yapılabileceğini duyurdu. Doğum yardımları da artık bu kartla ödenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 05:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 05:01

'nin vizyonu kapsamında sosyal yardımlarda da bir adım hayata geçirildi. "Aile Kart" uygulamasıyla ile tek bir kart ile ve hizmet ödemeleri kolaylaşacak. İsteyen vatandaş para çekmese de alışverişlerde kullanabilecek.

Bakanlık yeni kart uygulamasını duyurdu: Aile Kart ile işlemler hızlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Kart" uygulamasıyla sosyal hizmet ve yardım ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir adımı daha hayata geçirdi. Artık tüm işlemler tek bir kart sayesinde hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KOLAYLAŞACAK


Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için "Aile Kart" uygulamasını başlattı. Dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmet işlemleri daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak. Bakanlığın "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık yeni kart uygulamasını duyurdu: Aile Kart ile işlemler hızlanacak


DOĞUM ÖDEMELERİYLE BAŞLADI

Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor. İlk etapta 81 ilde ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" üzerinden yakın dönemde de farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.
Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM’leri üzerinden çekebilecek ya da alışverişleri için tüm POS cihazlarında kullanabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlk Öğretmenim Ailem nasıl kullanılır? Doğum yardımı nereden bakılır?
ETİKETLER
#Türkiye
#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#sosyal yardım
#doğum yardımı
#Aile Kart
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.