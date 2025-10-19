Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

TBMM'ye sunulan 35 maddelik yasa teklifi ile ekonomide önemli düzenlemeler devreye sokulacak. Bazı mesleklerde faaliyet gösterenlerden yeni yıldan itibaren her yıl harç alınacak. İşte detaylar...

Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak
Habertürk
19.10.2025
19.10.2025
TBMM’ye sunulan, ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde birçok meslek için yıllık harç öngörüldü.

RUHSATLARDAN YILLIK HARÇ ALINACAK

Mevcut durumda harca tabi olmayan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler, veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar, kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri, kuyumculuk, ikinci el motorlu taşıt ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatlarından yıllık harç alınacak.

Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

HARÇLAR HER YIL ARTIRILACAK

Habertürk'ün aktardığına göre; sadece ruhsat alımında harca tabi olan özel hastane ve laboratuvar ruhsatnameleri ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harç da yıllık hale getirilecek. Belirlenen harçlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

KUYUMCULARDAN 30 BİN TL ALINACAK

Ticaret yetki belgeleri için alınacak harçlar:

  • Kuyum ticareti ile iştigal edilebilmesi için şubeler dahil kuyum işletmeleri adına düzenlenen yetki belgeleri 30.000 TL
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL
  • Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için şubeler dahil işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen yetki belgeleri 20.000 TL

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler:

  • Muayenehane uygunluk belgesi 20.000 TL
  • Özel poliklinik ruhsatnamesi 30.000 TL
  • Özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50.000 TL

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler:

  • Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20.000 TL
  • Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30.000 TL
  • Ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40.000 TL
  • Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40.000 TL
Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIRIMLI HARÇ ALINACAK

Buraya kadar sayılan harçlar büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeleri hariç olmak üzere bir kat artırımlı uygulanacak.

Turizm müessesesi belgeleri:

  • Bir defaya mahsus alınmakta olan aşağıdaki harçlar yıllık alınmaya başlanacak:
  • Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 367.000 TL
  • Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 612.200 TL
  • İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 734.800 TL
  • Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 980.400 TL
  • Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 1.470.800 TL
Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

VETERİNELERDEN 20 BİN TL

Hayvanların muayene, teşhis, tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler:

  • Veteriner hekim muayene ruhsatı 10.000 TL
  • Veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20.000 TL
  • Hayvan hastanesi ruhsatı 40.000 TL

Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

  • Kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7.500.000 TL
  • Kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri 7.500.000 TL
  • Kıymetli madenler aracı kurumları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL
  • Kıymetli madenler aracı kuruluşları faaliyet izin belgeleri 5.000.000 TL
Kuyumcusundan emlakçısına, doktorundan veterinerine... Her yıl on binlerce TL harç alınacak

Ticari hava taşıma işletmeleri ruhsatları:

  • Tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 2.000.000 TL
  • Sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.500.000 TL
  • Tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak havayolu işletmelerine verilen ruhsatlar 1.000.000 TL
  • Hava taksi işletmesi ruhsat harcı 500.000 TL
  • Genel havacılık işletme ruhsatı 100.000 TL
Gümüşte 45 yılın en sert sarsıntısı: Piyasalar felç oldu
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek
Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'

ETİKETLER
#vergi kanunları
#Veteriner Hekimlik
#Ruhsat Harçları
#Özel Sağlık Kuruluşları
#Kıymetli Madenler
#Havayolu İşletmeleri
#Ekonomi
