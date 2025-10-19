Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Editor
 Serhat Yıldız

Gümüşte 45 yılın en sert sarsıntısı: Piyasalar felç oldu

Hindistan'daki Diwali çılgınlığı, küresel gümüş piyasalarını altüst etti. Fiyatlar rekor seviyelere fırladı, Londra'da işlem sistemleri kilitlendi.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 11:26

Dünya piyasası tam anlamıyla çalkalanıyor. ’da Diwali festivali sırasında gümüşe olan talep öylesine arttı ki, fiyatlar bir haftada ons başına 54 dolara kadar çıktı. Londra piyasasında ise adeta panik havası yaşandı; bazı büyük bankalar işlemleri durdurmak zorunda kaldı.

STOKLAR ERİYDİ, SİSTEM TIKANDI

Hindistan’ın en büyük değerli metal rafinerisi MMTC-Pamp India Pvt., tarihinde ilk kez gümüş stoklarının tamamen tükendiğini duyurdu. Şirketin işlem başkanı Vipin Raina, “Gümüş ve sikke satanların neredeyse tamamı stok dışı. 27 yıllık kariyerimde böyle bir çılgınlık görmedim.” diyerek tabloyu özetledi.

Festival döneminde milyonlarca Hindu’nun zenginlik tanrıçası Lakşmi’yi onurlandırmak için gümüş satın aldığı biliniyor. Ancak bu yıl işler değişti; geleneksel altın talebi yerini gümüşe bıraktı. Sosyal medyada yayılan “Gümüş Yılı” çağrılarıyla birlikte, piyasada tam anlamıyla tıkanma yaşandı.

Gümüşte 45 yılın en sert sarsıntısı: Piyasalar felç oldu

KÜRESEL PANİK DALGASI

Hindistan’daki talep patlaması kısa sürede küresel piyasalara da sıçradı. Doların zayıflaması ve yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle, hedge fonların da gümüşe ilgisi arttı. Bu durum Londra piyasasında likidite krizine yol açtı.

Sözcü’nün aktardığına göre, bazı tüccarlar sistemin “neredeyse çöktüğünü” söylüyor. Büyük bankalar fiyat teklifi vermeyi durdururken, yatırımcılardan gelen panik aramaları işlem hatlarını kilitledi. Fiyat, cuma günü 54 doların üzerine çıkarak rekor kırdı, ardından yüzde 6,7 oranında geriledi.

Gümüşte 45 yılın en sert sarsıntısı: Piyasalar felç oldu

1979’DAKİ KRİZ GERİ DÖNDÜ

Uzmanlara göre yaşanan bu tablo, 1979’daki Hunt Kardeşler gümüş krizinden bu yana görülen en sert sarsıntı. Bloomberg’e konuşan birçok tüccar ve bankacı, 2025’teki bu krizin doğrudan Hindistan kaynaklı bir arz-talep şoku olduğunu belirtiyor.

Yeni Delhi merkezli M.D. Overseas Bullion Genel Müdürü Amit Mittal, “Böylesini hiç görmedik. Bu kez gümüşe olan talep gerçekten muazzam.” sözleriyle piyasadaki tarihi çılgınlığı dile getirdi.

ETİKETLER
#hindistan
#gümüş
#kriz
#fiyat artışı
#Diwali
#Arz Talep
#Londra Piyasası
#Ekonomi
