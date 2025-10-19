Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker tahtını o isme kaptırdı

Forbes'ın her yıl yenilediği 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde bu sene Türkiye zenginleri dikkat çekti. Türkiye'de neredeyse her yıl 1'inci sıraya yerleşen Murat Ülker, tahtını Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğurt markası olan Chabani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun isim sponsoru olan Ulukaya 13.7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i 2'inciliğe düşürdü.

İŞTE FORBES'IN EN ZENGİN 10 TÜRK'Ü

1. Hamdi Ulukaya: 13.7 milyar dolar

2. Murat Ülker: 5.4 milyar dolar

3. Şaban Cemil Kazancı: 4.7 milyar dolar

4. Erman Ilıcak: 2.9 milyar dolar.

5. Mehmet Sinan-Tara Ailesi: 2.8 milyar dolar

6. Ferit Şahenk: 2.6 milyar dolar

7. İpek Kıraç: 2.5 milyar dolar

8. Sevim Arsel: 2.4 milyar dolar

9. Filiz Şahenk: 2.4 milyar dolar

10. Mustafa Rahmi Koç: 2.2 milyar dolar