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 | Murat Makas

En çok para kazanan sporcular açıklandı! İşte Forbes'in listesindeki yıldız isimler

İş dergisi Forbes, dünyada en çok para kazanan sporcular listesini açıkladı. Listede Cristiano Ronaldo, NBA yıldızı Stephen Curry, Dak Prescott gibi yıldızlar yer alıyor. İşte en çok yüksek gelir elde eden sporcular...

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En çok para kazanan sporcular açıklandı! İşte Forbes'in listesindeki yıldız isimler
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 10:14

Dünyaca ünlü Forbes en çok para kazanan sporcular listesini paylaştı. Listede NBA yıldızı Stephen Curry, Cristiano Ronaldo ve LeBron James gibi yıldız isimler yer alıyor. En çok futbolcuların merak edildiği listede basketbol, beyzbol gibi dallardan sporcular bulunuyor.

En çok para kazanan sporcular açıklandı! İşte Forbes'in listesindeki yıldız isimler

Mart ayında kariyerinde 4.000 üç sayılık atışa ulaşan ilk NBA oyuncusu olan Golden State Warriors guardı Curry, 156 milyon dolar (yaklaşık 117 milyon £) kazandıktan sonra ikinci sıraya yükseldi.

En çok para kazanan sporcular açıklandı! İşte Forbes'in listesindeki yıldız isimler

İngiliz boksör Tyson Fury, Aralık ayında dünya ağır sıklet şampiyonluk kemerini Ukraynalı Oleksandr Usyk'e kaybetmesine rağmen 146 milyon dolar (yaklaşık 109 milyon sterlin) ile üçüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en yüksek kazanç sağlayan sporcuları…

En çok para kazanan sporcular açıklandı! İşte Forbes'in listesindeki yıldız isimler

DÜNYANIN EN YÜKSEK ÜCRETLİ 10 SPORCUSU 2025

1.Cristiano Ronaldo, futbol: 275 milyon dolar (206,6 milyon sterlin)
2.Stephen Curry, basketbol: 156 milyon dolar (117,2 milyon sterlin)
3.Tyson Fury, boks: 146 milyon dolar (109,7 milyon £)
4.Dak Prescott, Amerikan futbolu: 137 milyon dolar (103 milyon sterlin)
5.Lionel Messi, futbol: 135 milyon dolar (101,4 milyon sterlin)
6.LeBron James, basketbol: 133,8 milyon dolar (105,5 milyon sterlin)
7.Juan Soto, beyzbol: 114 milyon dolar (85,7 milyon £)
8.Karim Benzema, futbol: 104 milyon dolar (78,2 milyon £)
9.Shohei Ohtani, beyzbol: 102,5 milyon dolar (77 milyon £)
10.Kevin Durant, basketbol: 101,4 milyon dolar (76,2 milyon £)

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