Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

Enerji Bakanlığı, yeni yılda doğalgazda kademeli tarifeye geçiyor. Yeni sistemle birlikte kışın sert geçtiği iller gözetilecek. Batıdan doğuya doğalgaz kademesinin artırılması planlanıyor. İşte yeni sistemin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 09:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılla birlikte elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli sisteme geçiyor. Yeni sistemle birlikte gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması planlanırken, kış aylarının sert geçtiği bölgelerdeki vatandaşlar gözetilecek.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl elektrik ve doğalgazda desteklemelerin tutarı 600 milyar TL'yi bulurken, bu tutara borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde desteklerin devlete maliyeti 850 milyar lirayı bulacak. Şu an hâlâ doğalgazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

KIŞIN SERT GEÇTİĞİ İLLER GÖZETİLECEK

Desteklerin her haneye eşit olarak yapılması dar, orta ve yüksek gelirli haneler arasında gelir adaletsizliğini pekiştirirken, bakanlık bunun önüne geçmek için tüketimi yüksek haneleri yüksek gelir grubu sayarak doğalgazda da bu gruba desteği kaldıracak. Çalışılan modelde illerin kış ayları doğalgaz tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak her ile göre bir kademe belirlenecek. İklim koşulları gereği diğer illere nazaran daha soğuk iller için yeni uygulamada pozitif ayrımcılık yapılacak. Ülkenin doğusu ile batısı kış aylarında çok farklı sıcaklık değerlerini gördüğü için kışı sert geçiren iller söz konusu modelde gözetilmiş olacak.

ERZURUM, İSTANBUL AYNI DEĞİL

Yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğalgaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara bölgesindeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul'da 155 metreküp, Erzurum'da 230 metreküp doğalgaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden yüzde 50 fazlasını tüketenlerin desteklemeden çıkarılması öngörülüyor. Bu örneğe göre, Ankara'da 270, İstanbul'da yaklaşık 230, Erzurum'da 345 metreküp aylık tüketimi aşanlar desteklemeden çıkarılacak.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

HATA GİDERİ TALEP EDİLEBİLECEK

Söz konusu düzenlemeden vatandaşların yüzde 84'ü etkilenmeyecek. Toplam gazın neredeyse yarısını kalan yüzde 16'lık kesim tüketirken, bunlar geliri yüksek hane kategorisinde değerlendirerek doğalgazın gerçek maliyetiyle karşı karşıya kalacak. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaparak, hatanın giderilmesini talep edebilecek. Vatandaşlar doğalgaz faturaları üzerinde aylık doğalgaz tüketimlerinin kaç metreküp olduğunu görebiliyor.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Bu bölgelerde yaşayanlar daha az ödeyecek

BÖLGE BÖLGE HANELERİN KULLANDIĞI GAZ MİKTARI

Marmara 155
Ege ve İç Anadolu 180
Karadeniz 175
Güney Doğu Anadolu 195
Doğu Anadolu 235

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğalgaz ve elektriğe destek! Bakan Bayraktar açıkladı
ABD ile Türkiye'nin doğalgaz anlaşmasına Rusya'dan cevap: "Türkiye kendisi karar verir"
ETİKETLER
#doğalgaz
#Enerji Destekleri
#Kademeli Sistem
#Gelir Adaleti
#Enerji Vergisi
#Tüketim Bazlı Destek
#Doğalgaz Faturaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.