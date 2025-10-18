Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'deki nadir toprak elementleri (NTE) tesisinin kurulması için 2020-2021 yıllarında yapılan ÇED başvurusuna, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığının karşı çıktığını ve verilen belgenin iptali için İdare Mahkemesine başvurduğunu söyledi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bayraktar belgeleri de paylaşarak, "Bugün çıkıp 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'
, nadir toprak elementleri (NTE) alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlıyor. alanında küresel bir güç olmayı hedefleyen Türkiye büyük projelere imza atarken karşısına ise her zaman olduğu gibi 'nin engelleme çabaları, ikiyüzlülüğü ve vizyonsuz bakış açısı çıkıyor.

Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Beylikova'da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar." dedi.

Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'

Bakan Bayraktar belgeleri de paylaşarak, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" vurgusunu yaptı.

'DURDURAMAYACAKSINIZ'

Bayraktar, "Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık; Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz, Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar'dan projeyi engellemeye çalışan CHP'ye sert tepki! 'Bu nasıl ikiyüzlülük'

Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır." sözlerini kullandı.

https://x.com/aBayraktar1/status/1979530521953644593

