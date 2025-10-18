Menü Kapat
18°
Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

Samsun'da bir iş adamı daha önce görülmemiş bir araba koleksiyonu oluşturdu. Nadir klasik arabalardan oluşturduğu koleksiyon, tam 10 yılını aldı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren iş insanı büyük emekle hazırladığı araba koleksiyonunu şimdi kendi oluşturduğu müzede sergiliyor. İşte zenginlerin bile rüyasına giren o koleksiyon...

Samsunlu iş adamı Emre Yılmaz , nadir klasik Mercedesleri kendi oluşturduğu müzede sergiliyor. Binek olarak da yine üstünde sireni, çakarı olan, içerisinde mühendis ekibiyle iletişim kurmayı sağlayan dönemin teknolojik sistemlerinin yer aldığı Formula 1 (F1) güvenlik aracını kullanan iş adamının koleksiyonu, zenginlerin bile hayallerini süslüyor.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

İŞ YERİNİ GARAJA ÇEVİRDİ

34 yaşındaki iş adamı Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaja çevirerek, yıllardır topladığı nadir ve klasik Mercedes araçlarını burada sergiliyor.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes modellerine ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 16 araç aldı. Müzesinde sergilediği koleksiyonda bulunan 6 özel otomobile büyük bir özenle bakan Yılmaz'ın sergisinde daha önceden Yeşilçam’da kullanılan ve ünlü isimlerin kullandığı otomobiller de bulunuyor.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

ÜNLÜ İSİMLERE BİLE SATMADI

Uzun bir süre Türkiye’nin en ünlü isimlerine bile koleksiyonundaki araçları satmayan Yılmaz, şimdilerde ise koleksiyonluk yeni bir araç bulduğunda müzede uzun süre bekleyen araçlarla yer değiştiriyor. Sergilediği otomobillerin yanı sıra binek olarak da klasik araçları tercih eden Yılmaz, gündelik hayatta da F1 yarışlarında güvenlik aracı olarak görev alan 1996 model 5000 cc motor hacmine sahip 55 AMG 'i kullanıyor.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

"MERCEDES SEVDASI ÇOCUKLUKTAN GELİYOR, BMW KOLEKSİYONUMU BOZAR"

Çocukluk yıllarından itibaren klasik otomobillere ilgi duyduğunu ifade eden Emre Yılmaz, "Otomobil koleksiyonuna 10 yıl önce başladım. 116 kasa Mercedes-Benz’in rahmetli Ali Osman Ulusoy’a hediye ettiği aracı satın alarak koleksiyona başladım. Trabzon’dan o aracı getirerek koleksiyona başladım. Mercedes sevdası bende çocukluk yıllarıma kadar dayanıyor. Şu ana kadar garajımda 16 araç sergiledim, 6 aracı da hala müzemizde sergiliyorum.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

Çok güzel koleksiyonluk bir BMW otomobil gelse almam diyemem ama koleksiyonumu bozar. Mercedes’in olduğu yerde sadece Mercedes olur. Mercedes’in müzesi ile internet üzerinden arada yazışıyoruz. Koleksiyona ilk başladığımda araçlarımı satmıyordum. Şu anda ise uzun süredir duran araçları, sıkıldığım araçları satıp farklı model araç alıyorum. Günlük olarak da Formula 1 yarışlarında kazalardan sonra piste giren güvenlik aracı olan 1996 model 5000 cc motor hacmine sahip 55 AMG Mercedes-Benz kullanıyorum. O otomobil de nadir bulunan spor paketlerden. Yine trafikte bu aracı gören, fotoğraf ve video çeken de çok oluyor. F1 tasarımı da herkesin dikkatini çekiyor" dedi.

Zenginler bile ulaşmaya çalışıyor! Böylesi görülmedi: İşte nadir üretilen otomobil modelleri

KOLEKSİYONDA YOK YOK

Yılmaz’ın müzede sergilediği araçlar arasında Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen ünlü sinema sanatçısı Filiz Akın'ın 1974 model Amerikan tek kapı 450 SLC V8 Mercedes aracının yanı sıra Türkiye'de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan 1963 model Mercedes 220s, 1982 model Mercedes 280 CE Amerikan Coupe, Formula 1 pilotlarının pistte kullandığı ve nadir olan 190e 2.3 1987 model Mercedes, 1984 c126 500 SEC Wald Japan ve üstü açık 1992 model 129 R 300 SL Mercedes Cabriolet Convertible de yer alıyor.

