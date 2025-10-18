Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Mezopotamya'nın sesi Diyarbakır'dan yükseldi

Tarihin, kültürün ve çok sesli yaşamın simgesi Diyarbakır’da, Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Antakya Medeniyetler Korosu konseri izleyenlere eşsiz bir gece yaşattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mezopotamya'nın sesi Diyarbakır'dan yükseldi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 11:11

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte izlediği Suriçi'ndeki farklı inançlardan ve kültürlerden sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Mezopotamya'nın sesi Diyarbakır'dan yükseldi

Törene, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan "Millî Dayanışma, ve Demokrasi Komisyonu"nda yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti'den İstanbul Milletvekilleri Cüneyt Yüksel ve Şengül Karslı, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Yeni Yol Partisi'nden Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin

Mezopotamya'nın sesi Diyarbakır'dan yükseldi

Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
Programda ayrıca, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, DEM Parti'den Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar da yer aldı.

Mezopotamya'nın sesi Diyarbakır'dan yükseldi

DiYARBAKIR'DAN GAZZE'YE! KORO FİLİSTİN'İ UNUTMADI

Sanatseverlerin unutulmaz anlar yaşadığı konserde , hoşgörü ve kardeşlik temaları işlendi. Antakya Medeniyetler Korosunun konserinde Diyarbakır’ın tarihî atmosferi müziğin evrensel diliyle birleşti. 'de yaşanılan insanlık dramını da unutmayan Medeniyetler Korosu Filistin'e armağan etmek üzere Arapça olarak besteledikleri "Holm" adlı eserlerini de konserde seslendirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Bakan Ersoy, konserin ardından sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür etti. Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde yankılanan ezgiler, kenti bir kez daha kültürün, sanatın ve hoşgörünün merkezi haline getirdi.Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 19 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

ETİKETLER
#diyarbakır
#gazze
#konser
#barış
#Kardeşlik
#Kültür Yolu Festivali
#Hoşgörü
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.