Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fidye için nişanlı çifti rehin almıştı! Hakkında karar verildi

İstanbul'da polis ekipleri fidye için nişanlı çifti rehin alan zanlıya operasyon düzenledi. Fas uyruklu mağdur 4 gün evde rehin alındıklarını söyledi. Zanlının tutuklandığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 10:44

’da polis ekipleri 8 Ekim'de Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir evden kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine gitti. Ekipler, kavga ihbarı verilen dairenin sokağa bakan penceresinden dışarıya sarkıp el işareti yaparak yardım isteyen kişiyi kurtarırken, daireden kaçmak için pencereden atlayarak bacağı kırılan kadını da sağlık ekiplerine teslim etti.

4 BOYUNCA REHİN ALIP DARP ETMİŞ

Fas uyruklu mağdur A.H'nin beyanına göre, nişanlısıyla yaklaşık 4 gün önce Fas'tan İstanbul Havalimanı'na gelen çifti, tanımadıkları Afganistan uyruklu zanlının kaçırıp bahse konu adreste 4 gün boyunca aldığı ve darbettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin, A.H. ve nişanlısının Fas'taki ailelerini arayıp fidye istediği belirlenirken, kadının pencereden atlaması, A.H'nin de pencereye çıkıp yardım istemesi üzerine şüphelilerin kaçtığı öğrenildi.

KAÇIŞ YÖNLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerce, zanlıların kaçış yönleri dikkate alınarak yapılan çalışmada, olayın şüphelisi Z.Ş. (18) Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin, üst aramasında mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu ve 1100 lira ele geçirildi.

Mağdurların rehin alındığı inşaat halindeki dairede de 4 cep telefonu, kama olarak tarif edilen bıçak ve ruhsatsız da bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arkadaşını kılıçla rehin aldı! Hareketli dakikalar: Arbede çıkınca baskın yapıldı
ETİKETLER
#istanbul
#suç
#tabanca
#göçmenler
#zanlı
#rehin
#Kaçırılık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.