 Dilek Ulusan

Kobra Murat, Güllü'nün çocuklarından özür diledi!

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün yakın dostu Kobra Murat, günler sonra yaptığı paylaşımda "cinayet" diyerek hedef göstermişti. Yeni açıklama yapan Kobra Murat, ''Yanlış anlaşıldım, cinayet yok. O evlatlar annesine zarar vermez'' dedi.

18.10.2025
18.10.2025
Arabesk müziği sanatçısı Güllü, birkaç hafta önce Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın bulunduğu ileri sürülmüştü. Güllü'nün yakın arkadaşı , "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum" sözleriyle tepki çekmişti.

KOBRA MURAT'IN SÖZLERİ GÜLLÜ'NÜN YAKINLARINI SİNİRLENDİRDİ

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada şaşırtan ifadeler kullanmıştı. Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında yabancı DNA bulunmamasına ilişkin "Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının o gece TikTok'ta canlı yayın hazırlığında olduğunu belirten Kobra Murat, "Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda Eşref adlı biriyle konuşan kızları görüyor. Onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor" dedi.

Kobra Murat, Güllü'nün çocuklarından özür diledi!

Bu iddia sonrası Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, avukatı aracılığıyla Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kobra Murat, Güllü'nün çocuklarından özür diledi!

KOBRA MURAT'TAN GÜLLÜ AÇIKLAMASI

Kobra Murat, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından video yayınladı ve herkesten özür diledi. Murat, "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü ile çok işlere gittik, konserlere gittik. İyi kötü günlerimiz oldu. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Acı tatlı çok güzel günler yaşadık. Bu bizi şoka sokan kötü olay olduğunda sahneden gelmiştim. Sosyal medyada konuşmalar duydum. Camın önünden oynayarak düşeceğini kimse inanamadı Güllü'nün." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Kobra Murat, Güllü'nün çocuklarından özür diledi!

Çocuklarının Güllü'ye asla zarar vermeyeceğini belirten Kobra Murat, "Ben bu olay aydınlığa çıksın diye bir açıklama yaptım. Herkes çatılara bakıyor bir de aşağılara bakılsın dedim. Fakat çok yanlış anlaşıldım. Aslında olayı çözdüm diyecektim, diye bir şey yok. O evlatlar annesine hayatta zarar veremez. Ben o çocukların kalbinin güzelliklerini biliyorum. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Onlara kesinlikle annesini itti demiyorum. Herkesten özür diliyorum, evlatlarından özür diliyorum." dedi.

