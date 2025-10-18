Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan bir garip çıkış!

Kategoriler
İstanbul
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın testi pozitif çıktı. Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'ın paylaşımı ise "pes" dedirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Kanında yasaklı madde çıkmayan, ilaç etkin maddesi tespit edilen isimler arasında yer alan Engin Polat, ilginç bir açıklama yaptı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?" derken, Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.
Verdikleri kan örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edilen ünlülerin isimleri Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtildi.
Kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlülerin isimleri ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak bildirildi.