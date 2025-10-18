Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan bir garip çıkış!

Eşi Dilan Polat'ın kanında yasaklı madde çıkan Engin Polat paylaşımıyla "pes" dedirtti. Testi negatif çıkan Engin Polat, "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni?" dedi. Engin Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda , Derin Talu, , Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın testi pozitif çıktı. Kanında yasaklı madde çıkmayan 'ın paylaşımı ise "pes" dedirtti.

KANINDA YASAKLI MADDE ÇIKMAYAN ENGİN POLAT "PES" DEDİRTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Yasaklı madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan bir garip çıkış!

Kanında yasaklı madde çıkmayan, ilaç etkin maddesi tespit edilen isimler arasında yer alan Engin Polat, ilginç bir açıklama yaptı. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?" derken, Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Verdikleri kan örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edilen ünlülerin isimleri Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtildi.

Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan bir garip çıkış!

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KANINDAN HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEYEN ÜNLÜLER

Kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlülerin isimleri ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak bildirildi.

Kanında yasaklı madde çıkmayan Engin Polat'tan bir garip çıkış!
