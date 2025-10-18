Menü Kapat
18°
KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi! Oy pusulasında 8 aday var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidecek.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi! Oy pusulasında 8 aday var
Kuzey Türk Cumhuriyeti sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu 'de, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek.

Ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak KKTC vatandaşları, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verebilecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer alacak.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi! Oy pusulasında 8 aday var

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı olarak mücadele edecek.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Adaylar bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar seçim kampanyasını sürdürebilecek.

KKTC'de cumhurbaşkanı seçimi! Oy pusulasında 8 aday var

KKTC'DE GEÇMİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.​​​​​​​

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde aday olmamıştı.

2005'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.

2015'te yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

