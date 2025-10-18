Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Başakşehir ile karşılaşacak

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanıyor. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.
Sarı kırmızılı ekipte Singo ve Sanchez'in eksik olacağı maç bu akşam 20.00'de oynanacak. GS, Başakşehir'in evine konuk olurken müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi