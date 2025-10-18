Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Başakşehir ile karşılaşacak

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanıyor. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

GS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarı kırmızılı ekipte Singo ve Sanchez'in eksik olacağı maç bu akşam 20.00'de oynanacak. GS, Başakşehir'in evine konuk olurken müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi