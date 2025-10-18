Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Kültür - Sanat
Editor
Editor
 Safa Keser

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü’nün açıkladığı “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Türkiye’den dört köy yer aldı.

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
18.10.2025
11:22
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
11:22

Muğla’dan , İzmir’den , Mardin’den Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

TURİZM, KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYAN BİR GÜÇTÜR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak gördüklerini vurguladı.

Bu anlayışla, ’nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Köylerimiz Dünyanın En İyileri Arasında!

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde ülkemizden dört köy yer aldı:

Akyaka – Muğla, Barbaros – İzmir, Anıtlı – Mardin, Kale Üçağız – Antalya

Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu’nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor.

Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

DÜNYA GENELİNDE 52 KÖY SEÇİLDİ

BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen “En İyi Turizm Köyleri” girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi.

Liste, Çin’in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy “Yükseltme Programı”na dahil edilerek gelecekte “En İyi Turizm Köyü” unvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı.

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

DÖRT TÜRK KÖYÜ DÜNYAYA ÖRNEK

Türkiye’nin dört farklı bölgesinden seçilen köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu dünyaya tanıtıyor.

Muğla'nın Akyaka köyü doğal güzellikleri ve çevre dostu mimarisiyle tanınıyor.

İzmir'in Barbaros köyü yerel üretim, geleneksel el sanatları ve gastronomiyle öne çıkıyor.

Mardin'in Anıtlı köyü ise tarihî dokusu ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Antalya’nın Kale Üçağız köyü de Likya uygarlığının izlerini taşıyan eşsiz kıyı köylerinden biri.

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

319 KÖY “EN İYİ TURİZM KÖYLERİ AĞI”NIN PARÇASI OLDU

Yeni listeyle birlikte, “En İyi Turizm Köyleri Ağı”na katılan köy sayısı 319’a ulaştı. Ağ, kırsal destinasyonların deneyim paylaşımı, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliği yapmalarını amaçlıyor.

Türkiye'den 4 köy, BM'nin 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde

2026 BAŞVURULARI YILIN İLK ÇEYREĞİNDE

BM Turizm Örgütü, “En İyi Turizm Köyleri” girişiminin altıncı edisyonu için başvuruların 2026 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

Bu süreç, yeni kırsal destinasyonlara sürdürülebilir turizm projelerini küresel ölçekte tanıtma fırsatı sunacak.

#Türkiye
#turizm
#akyaka
#barbaros
#Kültürel Miras
#Kültür Mirası
#Sürdürülebilir Turizm
#Sürdürülebilir Turizm
#Kültür - Sanat
TGRT Haber
