18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Zehir tacirlerine geçit yok! 809 milyon TL'lik narkotik operasyonu

Ticaret Bakanlığı ülkeyi zehir tacirlerinden korumak adına gece gündüz demeden çalışan ekiplerin, Tekirdağ ve İpsala gümrüklerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar neticesinde 809 milyon TL değerinde, toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdiğini duyurdu.

güçleri, yurdun dört bir yanında gece gündüz demeden zehir tacirlerinden arındırıyor.

Son olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden aktaran Ticaret Bakanlığı, kapılarında 809 milyon TL'lik ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine geçit yok! 809 milyon TL'lik narkotik operasyonu

1 TON 326 KİLO ESRAR

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam 1 ton 326 kilogram olduğunu belirten Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükle Muhafaza Ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Gümrükler muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda, değeri 809 milyon TL'yi bulan, 1 ton 326 kilo yakalaması gerçekleştirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok! 809 milyon TL'lik narkotik operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Tekirdağ ve Edirne illerinde yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 809 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

'MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahası'nda 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısı'nda 173 kilo, olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerine geçit yok! 809 milyon TL'lik narkotik operasyonu

'MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS'

Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETİKETLER
#operasyon
#uyuşturucu
#kaçakçılık
#güvenlik
#gümrük
#esrar
#narkotik
#Gündem
