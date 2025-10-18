Fenerbahçe Karagümrük'ü 7 eksikle konuk edecek

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR!

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.