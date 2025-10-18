Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gercüş ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Öner için ilçe mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Törene Gercüş Kaymakamı, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öner, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Öner'in Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.