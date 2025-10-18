Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türk dalgıçtan dünya kültürüne armağan: Şelli resifi

İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi kurucusu ve su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin Hint Okyanusu'nda, Endonezya'nın Kuzey Halmahera bölgesinde keşfederek dünya dalış camiasına kazandırdığı resife adı verildi.

Türk dalgıçtan dünya kültürüne armağan: Şelli resifi
AA
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 11:20
|
18.10.2025
18.10.2025
saat ikonu 11:20

Yurt dışına yaptığı seyahatleri sayesinde dünyanın tüm okyanuslarına dalma şansı bulan Bülent Şelli, çektiği su altı fotoğraflarıyla bilimsel çalışmalara da destek vermeye devam ediyor. İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi kurucusu ve su altı fotoğrafçısı Bülent Şelli'nin Hint Okyanusu'nda, 'nın Kuzey Halmahera bölgesinde keşfederek dünya dalış camiasına kazandırdığı resife adı verildi. Asıl mesleği spikerlik olan Şelli, 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğunu kurduğu yıl tüplü dalışa başladı. Hobi olarak başladığı dalış zamanla mesleğe dönüştü ve su altı fotoğrafçısı oldu.

Şelli, AA muhabirine, dalış tutkusunun ilkokuldayken denizleri keşfetmek ve korumak için hayatını adamış bir denizci olan Kaptan Cousteau'nun (Fransız deniz araştırmacısı Jacques-Yves Cousteau) maceralarını TRT'nin siyah beyaz ekranından izlerken başladığını söyledi.

Türk dalgıçtan dünya kültürüne armağan: Şelli resifi

Su altı fotoğrafçılığının denizlerin eşsiz güzelliklerinin yanı sıra çöpler ve insan kaynaklı kirliliğin yarattığı zararın somut olarak gösterilmesini de sağladığına dikkati çeken Şelli, suyun altında canlılara ve güzelliklere zarar verildiğinde ne olduğunu fotoğrafla anlatmanın çok etkili olduğunu ifade etti.

Şelli, dünyada denizel anlamda biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu yerlerden birisinin İndo-Pasifik bölgesi olduğuna dikkati çekerek, bu bölgede sıklıkla dalış yaptığını dile getirdi.

Dalış ve keşiflerin deniz altı ekosistemindeki canlıların korunmasına da katkı sağladığını vurgulayan Şelli, "Mercan resif kolonilerinin olması zaten oradaki denizel ekosistemin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yapılması gereken tek şey var, korumak. Korumanın başında oraya çapa atmamak veya kirletilmemesi geliyor." dedi.

Türk dalgıçtan dünya kültürüne armağan: Şelli resifi

İKİNCİ BİR SAUWANDAREK'İ KEŞFETMİŞ OLDUM

Şelli, "Nisan ayı içerisinde Endonezya'nın Kuzey Halmahera bölgesinde yaptığımız ekspedisyonda keşfettiğim bir dalış noktasına benim ismim verildi. Bu da benim için çok onur verici bir şey. Dalış kariyerimdeki çok önemli kilometre taşlarından birisi." ifadelerini kullandı.

Dalış merkezlerinin haritasına eklenen resifte, su altı ekosisteminin en güzel canlılarının yaşam alanı bulunduğuna işaret eden Şelli, keşfedilen resifin sağlıklı bir mercan topluluğu ve canlı bir ekosisteme sahip olmasının, o bölgede insan temasının az olmasından kaynaklandığını anlattı.

Türk dalgıçtan dünya kültürüne armağan: Şelli resifi

Şelli, Kuzey Halmahera bölgesinde ekip halinde daldıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Dalışın sonlarına doğru bu noktayı keşfettim. Bu rastlantısal bir keşif değildi. Uzun bir dalıştı. Yani doğal olarak yaklaşık 55 dakikalık bir dalışın sonunda artık tüpümdeki havanın üçte ikisini tüketmiştim. Sığda 8-10 metrelerde sarı mercan balıklarından küçük bir topluluğun fotoğraflarını çekiyordum. 5-10 dakika sonra da dalış sonuçlanacak ama onlar hafif aşağı yöneldiler. Aşağı yöneldiklerinde ben de onlarla yöneldim. Kanepe mercanı olarak da bilinen Merulina mercan topluluğu var. Onların oluşumunu gördüm ama çok büyük bir topluluktu. Her zaman her yerde bu kadar büyük göremezsiniz. Endonezya'da ünlü Raja Ampat Sualtı Milli Parkı'nda bulunan Sauwandarek dalış noktasında yoğun Merulina toplulukları var. Sarı kuyruklu mercan ve tatlı dudak balıkları bu mercanları tercih ediyorlar. Muhteşem bir manzara oluşuyor. Bunu görmem gerekir dedim. Tabii rehberim de var yanımda ve ben yönelince o da arkamdan geldi ve orada tabiri caizse ikinci bir Sauwandarek'i keşfetmiş oldum. Çok hızlı bir şekilde birkaç fotoğraf ve bir video çektim. Ekibe durumu bildirip noktanın koordinatlarını kaydetmelerini söyledim."

