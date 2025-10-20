Getafe Real Madrid maç sonucu! Arda Güler yine sahnede

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Coliseum Stadı’nda oynanan mücadele, Real Madrid'in 1-0’lık zaferiyle tamamlandı.

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 65. dakikada Camavinga’nın yerine sahaya girdi.

80. dakikada gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Güler, çok zarif bir ara pasıyla Mbappe’yi gördü.

Fransız yıldızın vuruşu direkten sekti ve ağlarla buluştu, skor 1-0’a geldi.

Getafe’de Nyom; 77. dakikada doğrudan, Alex Sancris ise 84. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu skorla birlikte üst üste 2. kez galibiyet alan Real Madrid, puanını 24’e yükseltti ve liderliğini korudu.

Üst üste 2. yenilgi yaşayan Getafe ise 11 puanla 12. sırada yer aldı.

Real Madrid, önümüzdeki hafta El Clasico’da Barcelona’yı konuk edecek.

Getafe ise Bilbao deplasmanında mücadele verecek.