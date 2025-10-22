Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

Yapay zekâ coşkusunun gölgesinde piyasalar aşırı değerlendi. Bank of America, borsalardaki yükselişi durdurabilecek beş kritik risk sıraladı.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
15:53
saat ikonu 15:53
|
22.10.2025
15:53
saat ikonu 15:53

ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500 yılı yine çift haneli kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Üç yıldır süren yapay zekâ rüzgârı boğa piyasasının ana itici gücü olsa da, Bank of America (BofA) analistleri artık rallinin sınırına gelindiğini düşünüyor.

Insider'ın haberine göre BofA, piyasaların “aşırı değerlenmiş” göründüğünü ve yeni risklerin giderek belirginleştiğini vurguluyor.

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

1. AŞIRI DEĞERLEME SİNYALLERİ

BofA analistleri, S&P 500’ün tarihsel ölçütlere göre pahalı hale geldiğini belirtiyor. Üstelik hisse değerlemeleri, 1990’lardaki meşhur teknoloji balonunu bile geride bırakmış durumda.

Bankanın baş stratejisti Savita Subramanian, “Son dönemde devreye giren göstergeler arasında yüksek fiyat-kazanç oranları, pahalı hisselerin ucuz hisselere karşı aşırı performansı ve kredi göstergeleri var” diyor.

Subramanian'a göre geçmişte bu tür uyarı sinyallerinin yüzde 70’i yandığında, genellikle zirve görülüyor ve ardından ayı piyasası başlıyordu. Şu anda bu sinyallerin yüzde 60’ı aktif durumda.

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

2. TÜKETİCİ DAYANIKLILIĞI İLE YAPAY ZEKÂ RALLİSİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Analistler, yapay zekâya yönelik coşku sürerken bunun tüketici harcamalarıyla çelişmeye başladığına dikkat çekiyor.

BofA’ya göre, yapay zekâ yatırımlarının büyümesi bazı beyaz yaka pozisyonlarını ortadan kaldırabilir ve bu da ekonominin direncini zayıflatabilir. Banka, bu nedenle borsadaki “tüketici odaklı” sektörlerin notunu düşürdü.

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

3. DEV ŞİRKETLER, ÖZEL SERMAYE VE HÜKÜMET ÜÇGENİ

Rapor, “dev şirketler, özel girişimler ve ABD hükümeti arasındaki karmaşık ilişkiyi” yeni bir risk unsuru olarak görüyor.

Analistlere göre “Sam Amca” yani ABD hükümetinin doğrudan hisse alımları geçmişte genelde piyasalara destek amacıyla yapılırdı. Ancak Trump yönetiminin belirli şirketlere verdiği destek, uzun vadeli yeni bir oyuncunun devreye girmesine neden olarak piyasa dinamiklerini karmaşık hale getiriyor.

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

4. MAKRO BELİRSİZLİKLER ARTIYOR

Ekim ayında ABD-Çin ticaret gerilimi yeniden tırmandı, federal hükümet geçici olarak kapandı ve ekonomik veriler askıya alındı.

BofA analistleri, “Bu tablo yatırımcılar için görünürlüğü azalttı ve ekonomik aktivitedeki toparlanmayı neredeyse durma noktasına getirdi” diyor.

Raporda, tarife etkileri, hükümet kapanması ve veri eksikliğinin oluşturduğu “makro sis”in piyasaları yönsüz bıraktığı ifade ediliyor.

Dev banka uyardı: Borsalarda 5 büyük tehlike

5. KREDİ PİYASASINDA ALARM ZİLLERİ

Son olarak, banka analistleri JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın geçen haftaki "hamamböcekleri" benzetmesine atıfta bulunarak, ABD’de özel kredi piyasasında sorunların büyüdüğüne dikkat çekiyor.

İki bölgesel bankanın borçlularla yaşadığı hukuki sıkıntılar da endişeleri artırıyor.

BofA raporunda şu değerlendirme yer aldı:

"Bankalar güçlü bilançolar açıkladı ama kredilerdeki son gelişmeler daha fazla sorunun habercisi olabilir. Düzenlemelere tabi bankalar şu anda daha iyi sermayelendirilmiş durumda. Ancak S&P 500'ün zayıf noktası farklı: likidite riski."

TGRT Haber
