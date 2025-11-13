Kara kutunun içindeki sır! Kargo uçağı Gürcistan sınırını geçince ne oldu? Simülasyon oluşturulacak

Türkiye, Gürcistan sınırında düşen uçak şehitlerine ağlıyor. 20 şehidin de naaşına ulaşılırken, uçağın kara kutusu da Türkiye'ye getirildi. Havalandıktan 27 dakika sonra radardan kaybolan uçağa ne olduğu ise merak konusu...

İDDİALARA EN NET CEVABI KARA KUTU VERECEK

"Vuruldu", "uçağa sabotaj yapıldı" gibi iddialar gündemden düşmüyor. Tüm bu soruların cevabı, kara kutunun incelenmesiyle ortaya çıkacak. Azerbaycan'dan havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan C-130 askeri kargo uçağına ne olduğunu dün bulunan kara kutu çözecek.

27. DAKİKADA UÇAKTA NE OLDU?

Katıldığı bir televizyon programında kara kutunun olayı nasıl aydınlatacağına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, "“İki tane kara kutu var: Biri ses kayıtlarının bulunduğu kara kutu, diğeri ise teknik verilerin yer aldığı kara kutu. Kara kutuyu Amerika’ya gönderirseniz ortalama 7–10 günde sonuç alınabiliyor; bizim ekiplerimiz bunu yaparsa, bir gün içinde ne olduğunu anlarlar" dedi.

BİRİNDE SES KAYDI, DİĞERİNDE TEKNİK VERİLER VAR

Bu iki kara kutudan birinde pilotların konuşmalarını içeren ses kayıt cihazı, diğerinde ise uçağın tüm teknik verilerinin tutulduğunu aktaran Dr. Güçlüer, "Bildiğimiz kadarıyla bir tane karakutu bulunmuş gibi görünüyor." dedi.

"SANİYE SANİYE SİMÜLE EDİLECEK"

Güçler'e göre, eğer bulunan kutu teknik verileri içeriyorsa, bu durum kazanın nedenini anlamada hayati bir rol oynayacak. Bu veriler sayesinde uçağın uçuşu saniye saniye yeniden simüle edilebiliyor. Güçler, "Tam 27. dakikada neden düştüğü, o teknik verilerdeki anormallikler üzerinden anlaşılıyor. Adeta o verilerle oluşturulacak simülasyon üzerinden, siz uçağın neden düştüğünü ekranda görebileceksiniz." diyerek teknik verilerin önemini vurguladı.

"BİR GÜN İÇERİSİNDE NE OLDUĞUNU ANLARLAR"

Kara kutunun incelenmesinin yurt dışında yapılması durumunda sürecin bir hafta ile on gün arasında sürebileceğini aktaran Dr. Güçler, Türk ekiplerinin bu çalışmayı çok daha hızlı tamamlayabileceğini söyledi. Güçler, "Bizim kendi ekiplerimiz bunu yaparsa, tahmin ediyorum bir gün içerisinde ne olduğunu anlarlar" ifadelerini kullandı.