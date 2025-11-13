Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşı Ankara'da

Kategoriler
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı Türkiye'ye geldi. Şehitlerimizin naaşı Ankara'da.
Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etmişti. Şehitlerin naaşları Türkiye’ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.
Milli Savunma Bakanlığı "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkalığına (Keçiören) götürülecektir." ifadelerini kullandı.