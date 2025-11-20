Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off aşamasına yükselecek 16 takım belli oldu. Eleme gruplarından çıkamayan ancak Uluslar Ligi performansı nedeniyle play-off’a dahil olan ülkelerle birlikte Avrupa’dan son 4 Dünya Kupası bileti için Mart ayında kritik maçlar yapılacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Play-off turu için kura çekimi, bugün saat 15.00’te İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde dört torba oluşturuldu ve Türkiye, İtalya, Danimarka ve Ukrayna ile birlikte 1. torbada yer aldı. Kura çekiminde yarı final eşleşmeleri belirlenecek ve hangi takımların ev sahibi olacağı netleşecek.

Kura çekiminin ardından play-off etabının resmi eşleşme tablosu açıklanacak. Türkiye’nin ilk rakibinin İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda ülkelerinden biri olması kesinleşirken, turnuvanın sonraki aşamasına çıkacak takım da kura sonucuna göre belirlenecek karşılaşmanın galibiyle final maçına çıkacak. Final maçının ev sahibi ise ayrı bir kura ile tespit edilecek.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Play-off eşleşmeleri dört torba üzerinden oluşturulacak. 1. torbada İtalya, Danimarka, Türkiye ve Ukrayna bulunurken, 2. torbada Polonya, Galler, Çekya ve Slovakya yer alıyor. 3. torbada İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova; 4. torbada ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor. Yarı finalde 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki rakiplerle, 2. torbadaki takımlar ise 3. torbadaki ekiplerle eşleşecek.

Her torbadan bir takım yarı finalde eşleşeceği için güçlü ekiplerin ilk turda karşılaşmaları engellenmiş olacak. Türkiye, 1. torbada yer alması nedeniyle ilk maçını kesin olarak sahasında oynayacak ve karşısına 4. torbadaki dört ülkeden biri gelecek. Bu aşamayı geçen takımlar, 2. ve 3. torbadan çıkan eşleşmenin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE PLAY-OFF'TA KAÇ MAÇ OYNAYACAK, PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

Play-off formatında tüm karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak. Türkiye, 1. torbadan kura çekimine katıldığı için ilk maçını evinde oynama avantajına sahip olacak. Yarı finalde rakibini mağlup ettiği takdirde finalde bir maç daha oynayacak.

Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılabilmesi için iki maç kazanması gerekiyor. Yarı final ve final olmak üzere toplam iki karşılaşma oynanacak. Finalde karşı karşıya geleceği rakip, 2. ve 3. torbadan çıkan eşleşmenin kazananı olacak ve final maçının ev sahibi kura ile belirlenecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Bu tarihte tüm 1. ve 2. torba takımları ev sahibi olacak ve saha avantajına sahip bulunacak. Tek maç üzerinden yapılacak kritik maçların ardından final turuna yükselecek ekipler belli olacak.

Final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da gerçekleştirilecek. Bu maçların sonunda 2026 Dünya Kupası’na katılacak son dört Avrupa ülkesi netleşecek. Her karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için tur atlayan ekipler o gün içinde belli olacak.

PLAY-OFF MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Yarı final maçlarında 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi sahasında oynama hakkına sahip olacak. Türkiye de 1. torbada bulunduğu için ilk maçını kendi evinde oynayacak. Bu karşılaşmalarda saha avantajı tamamen torba yapısına göre belirleniyor ve değişiklik yapılmıyor.

Final maçlarının stadı ise kura çekimiyle belirlenecek. Yarı finale ev sahibi olarak çıkan takımlar finalde aynı avantaja sahip olmayabiliyor. Final karşılaşmasının nerede yapılacağı, yarı final eşleşmeleri belirlendikten sonra çekilecek ek bir kura ile açıklanacak.

TÜRKİYE PLAY-OFF FİNAL MAÇINI NEREDE, KİMİN STADINDA OYNAYACAK?

Türkiye’nin final maçını nerede oynayacağı kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Final karşılaşmaları için özel olarak yapılacak kura, yarı final eşleşmeleri belirlendikten sonra gerçekleştirilecek ve hangi takımın ev sahibi olacağı açıklanacak.

Bu nedenle Türkiye’nin olası final maçının hangi stadyumda yapılacağı şimdilik kesin değil. Yarı finali geçmesi durumunda final maçının adresi, kura çekimi sonucunda ortaya çıkacak.

PLAY-OFF'TAN KAÇ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

Play-off etabında yer alan toplam 16 takım arasından yalnızca 4 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Yarı final ve final olmak üzere iki turdan oluşan bu aşamada kazanan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak ülkeler olacak.

Bu süreçte her takım en fazla iki maç oynayacak. Eleme formatı gereği yalnızca finale çıkan ve finali kazanan dört takım 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alma hakkına sahip olacak.