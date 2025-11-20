Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Dünya Kupası play-off kura çekimi eşleşmeleri sonrası play-off ilk maç ve ikinci maç yani play-off final nerede oynanacak sorusu da yanıt bulacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off etabına kalan ülkeler kesinleşti. Eleme gruplarında ikinci olan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 ekip, Mart 2026’da oynanacak tek maçlık yarı final ve final karşılaşmalarında Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. İşte 2026 Dünya Kupası play-off maçları ile ilgili tüm merak edilenler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 00:35

2026 Dünya Kupası ’nde aşamasına yükselecek 16 takım belli oldu. Eleme gruplarından çıkamayan ancak Uluslar Ligi performansı nedeniyle play-off’a dahil olan ülkelerle birlikte Avrupa’dan son 4 Dünya Kupası bileti için Mart ayında kritik maçlar yapılacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Play-off turu için , bugün saat 15.00’te İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde dört torba oluşturuldu ve , İtalya, Danimarka ve Ukrayna ile birlikte 1. torbada yer aldı. Kura çekiminde yarı final eşleşmeleri belirlenecek ve hangi takımların ev sahibi olacağı netleşecek.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Kura çekiminin ardından play-off etabının resmi eşleşme tablosu açıklanacak. Türkiye’nin ilk rakibinin , Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda ülkelerinden biri olması kesinleşirken, turnuvanın sonraki aşamasına çıkacak takım da kura sonucuna göre belirlenecek karşılaşmanın galibiyle final maçına çıkacak. Final maçının ev sahibi ise ayrı bir kura ile tespit edilecek.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Play-off eşleşmeleri dört torba üzerinden oluşturulacak. 1. torbada İtalya, Danimarka, Türkiye ve Ukrayna bulunurken, 2. torbada Polonya, Galler, Çekya ve Slovakya yer alıyor. 3. torbada İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova; 4. torbada ise İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda bulunuyor. Yarı finalde 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki rakiplerle, 2. torbadaki takımlar ise 3. torbadaki ekiplerle eşleşecek.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Her torbadan bir takım yarı finalde eşleşeceği için güçlü ekiplerin ilk turda karşılaşmaları engellenmiş olacak. Türkiye, 1. torbada yer alması nedeniyle ilk maçını kesin olarak sahasında oynayacak ve karşısına 4. torbadaki dört ülkeden biri gelecek. Bu aşamayı geçen takımlar, 2. ve 3. torbadan çıkan eşleşmenin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

TÜRKİYE PLAY-OFF'TA KAÇ MAÇ OYNAYACAK, PLAY-OFF TEK MAÇ MI?

Play-off formatında tüm karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak. Türkiye, 1. torbadan kura çekimine katıldığı için ilk maçını evinde oynama avantajına sahip olacak. Yarı finalde rakibini mağlup ettiği takdirde finalde bir maç daha oynayacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılabilmesi için iki maç kazanması gerekiyor. Yarı final ve final olmak üzere toplam iki karşılaşma oynanacak. Finalde karşı karşıya geleceği rakip, 2. ve 3. torbadan çıkan eşleşmenin kazananı olacak ve final maçının ev sahibi kura ile belirlenecek.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Bu tarihte tüm 1. ve 2. torba takımları ev sahibi olacak ve saha avantajına sahip bulunacak. Tek maç üzerinden yapılacak kritik maçların ardından final turuna yükselecek ekipler belli olacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da gerçekleştirilecek. Bu maçların sonunda ’na katılacak son dört Avrupa ülkesi netleşecek. Her karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için tur atlayan ekipler o gün içinde belli olacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

PLAY-OFF MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Yarı final maçlarında 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi sahasında oynama hakkına sahip olacak. Türkiye de 1. torbada bulunduğu için ilk maçını kendi evinde oynayacak. Bu karşılaşmalarda saha avantajı tamamen torba yapısına göre belirleniyor ve değişiklik yapılmıyor.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Final maçlarının stadı ise kura çekimiyle belirlenecek. Yarı finale ev sahibi olarak çıkan takımlar finalde aynı avantaja sahip olmayabiliyor. Final karşılaşmasının nerede yapılacağı, yarı final eşleşmeleri belirlendikten sonra çekilecek ek bir kura ile açıklanacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

TÜRKİYE PLAY-OFF FİNAL MAÇINI NEREDE, KİMİN STADINDA OYNAYACAK?

Türkiye’nin final maçını nerede oynayacağı kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Final karşılaşmaları için özel olarak yapılacak kura, yarı final eşleşmeleri belirlendikten sonra gerçekleştirilecek ve hangi takımın ev sahibi olacağı açıklanacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Bu nedenle Türkiye’nin olası final maçının hangi stadyumda yapılacağı şimdilik kesin değil. Yarı finali geçmesi durumunda final maçının adresi, kura çekimi sonucunda ortaya çıkacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

PLAY-OFF'TAN KAÇ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

Play-off etabında yer alan toplam 16 takım arasından yalnızca 4 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Yarı final ve final olmak üzere iki turdan oluşan bu aşamada kazanan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak ülkeler olacak.

Play-off maçları nerede oynanacak? 2026 Dünya Kupası play-off yarı final ve final rakiplerimiz belli oluyor

Bu süreçte her takım en fazla iki maç oynayacak. Eleme formatı gereği yalnızca finale çıkan ve finali kazanan dört takım 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yer alma hakkına sahip olacak.

ETİKETLER
#Türkiye
#play-off
#isveç
#kura çekimi
#fıfa
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.