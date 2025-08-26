Mustafa Üstündağ yapım şirketiyle karşı karşıya! 550 bin TL'lik tazminat istedi

Emret Komutanım, Vay Arkadaş, Emanet, Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Merhamet gibi dizilerde rol alan Mustafa Üstündağ, reklam şirketine dava açtı. Üstündağ, film şirketinin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 550 bin liralık tazminat istedi

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İLE REKLAM ŞİRKETİNDEN KARŞILIKLI SUÇLAMA

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Mustafa Üstündağ ile reklam şirketi arasında 21 Aralık 2023’te oyunculuk sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre Mustafa Üstündağ, bir sinema filminde 'Vural' karakteriyle yer alacaktı. Üstündağ, reklam şirketinin sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde feshederek kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla 550 bin liralık tazminat istedi.

Film şirketi ise Mustafa Üstündağ'ın aykırı hareketleri sebebiyle sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini ve filmin aksamasına sebep olarak kendilerini zarara uğrattığını iddia etti.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Şubat 1977 Karabük doğumlu Mustafa Üstündağ, ilk kez Yılan Hikayesi dizisiyle kamera karşısına geçti. 2000 yılında oyunculuğa başlayan Mustafa Üstündağ2ın asıl çıkışı ise Kurtlar Vadisi Pusu ile oldu.