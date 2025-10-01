Ankara'da inşaatta acı olay! Elektrik akımı işçiyi hayattan kopardı

Kategoriler
Ankara’da bir inşaattaki çalışma sırasında acı bir olay yaşandı. İnşaatta işçi olarak çalışan Selami Mert, elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Selami Mert’in cenazesi, 2 Ekim Perşembe günü Vezirköprü'de toprağa verilecek.