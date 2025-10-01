Barcelona PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona PSG maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında İspanya devi Barcelona ile son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransız devi PSG karşı karşıya gelecek.

İki büyük devin karşılaşacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Futbolseverler tarafından Barcelona - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu merak ediliyor.

BARCELONA - PSG MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Olimpic Lluis'de oynanacak olan Barcelona - PSG maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşı karşıya geldi. İspanya devi karşılaşmadan 2-1 galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Barcelona, PSG karşılaşmasında da 3 puanı alarak galibiyetini seriye çevirmeyi hedefliyor.

Son şampiyon PSG ise bu sezon ilk maçında İtalya takımı Atalanta ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-0 galibiyet ile ayrılan Fransız devi 3 puanla ve iyi bir averaj ile Şampiyonlar Ligi'ne başladı. PSG, Barcelona'yı yenerek bu avantajını devam ettirmek istiyor.

BARCELONA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 2. haftası kapsamında oynanacak olan Barcelona - PSG maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

BARCELONA - PSG MAÇ KADROSU

Barcelona'da karşılaşma öncesinde birçok önemli futbolcunun sakatlığı bulunuyor. İspanya devinin ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Gavi ve Raphinha sakatlıklarından dolayı mücadelede yer almayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Joan Garcia, ter Stegen ve Fermin Lopez'de PSG maçında forma giyemeyecek.

Barcelona'da olduğu gibi PSG'de de ilk 11'in iki önemli isminin sakatlığı bulunuyor. Desire Doue ve Ousmane Dembele karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. İki futbolcu da geçtiğimiz sene PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasında kritik rol oynamıştı. Doue ve Dembele'nin haricinde stoper oyuncusu Marquinhos'da sakatlıklarından dolayı oynamayacak.

BARCELONA - PSG MUHTEMEL 11

Barcelona - PSG maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola