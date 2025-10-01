Menü Kapat
17°
Editor
 TGRT Haber

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Barcelona PSG canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının ikinci hafta maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya gelecek. İlk haftada Barcelona Newcastle United’ı 2-1 mağlup ederken, PSG Atalanta’yı 4-0 yenmişti. Takımların sahaya çıkacağı ilk 11’ler ve yayın bilgileri açıklandı. İşte Barcelona PSG canlı maç yayın bilgileri…

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
01.10.2025
01.10.2025
ile arasındaki mücadele bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

BARCELONA PSG CANLI İZLE

Barcelona PSG maçı 2025-26 sezonu ikinci haftasında bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00’de oynanacak ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona PSG karşılaşmasını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Barcelona PSG maçı ilk 11’leri şu şekilde:

Barcelona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Ferran Torres.

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Mbaye, Barcola, Mayulu.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG HANGİ KANALDA?

Barcelona PSG mücadelesi Tabii Spor’dan yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları Barcelona PSG maçını şifresiz olarak takip edebilecek.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Yayıncı kuruluş bilgilerine göre, karşılaşma Tabii Spor’un akışında yer alıyor. Barcelona PSG maçını Türkiye’den takip edecek olan futbolseverler için Tabii Spor tek resmi yayıncı olarak duyuruldu.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Barcelona PSG karşılaşmasını yayınlayacak yabancı kanallar da açıklandı. Almanya’da Prime Video, Avusturya’da CANAL+ Austria, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da Viaplay ve Portekiz’de DAZN Portugal maçın yayıncıları arasında bulunuyor.

Barcelona PSG maçını şifresiz veren kanallar:

  • Almanya: Prime Video
  • Avusturya: CANAL+ Austria
  • Ictimai TV: Azerbaycan
  • Danimarka: Viaplay
  • Portekiz: DAZN Portugal
Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA - PSG NEREDE İZLENİR?

Barcelona PSG mücadelesi Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Yabancı ülkelerde ise Prime Video, CANAL+ Austria, Ictimai TV, Viaplay ve DAZN Portugal mücadeleyi yayınlayacak kanallar olarak açıklandı.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Karşılaşma Tabii Spor üzerinden şifresiz yayınlanacak. İzleyiciler ek şifre veya abonelik olmadan Tabii Spor’dan Barcelona PSG maçı takip edebilecek. Barcelona PSG maçını Tabii Spor kullanıcıları telefondan, tabletten veya bilgisayardan internet bağlantısının olduğu her yerden canlı olarak izleyebilecekler.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Barcelona PSG maçı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Tabii Spor kullanıcıları karşılaşmaya şifresiz şekilde ulaşabilecek. Yurt dışında bulunan izleyiciler için açıklanan yabancı kanallar üzerinden de yayın yapılacak. Ülkeler bazında farklı yayıncılar ekranlara karşılaşmayı taşıyacak.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Barcelona PSG karşılaşması Türkiye’de Tabii Spor’dan izlenebilecek. Maç saat 22.00’de başlayacak. Yurt dışında yaşayan futbolseverler ise Almanya’da Prime Video, Avusturya’da CANAL+ Austria, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da Viaplay ve Portekiz’de DAZN Portugal yayıncı olarak duyuruldu.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG MAÇI TRT 1’DE Mİ, TRT VERİYOR MU?

Barcelona PSG maçı yayın hakları Tabii Spor’da bulunuyor. Karşılaşma TRT Spor’dan veya TRT 1’den yayınlanmayacak. Türkiye’de resmi yayıncı Tabii Spor olarak açıklandı. TRT Spor üzerinden Barcelona PSG maçı yayınlanmayacak.

Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BARCELONA PSG KAÇAK BEDAVA MAÇ

Barcelona PSG maçını Barcelona PSG kaçak link/linki üzerinden izlemek yasal değildir. Bu tür korsan yayın linkleri bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlara zarar verebilir. Ayrıca Barcelona PSG kaçak canlı link ile canlı yayınlara erişim suç kapsamına girmektedir.

Barcelona PSG maçını en güvenilir şekilde izlemek için Tabii Spor tercih edilmelidir. Tabii Spor üzerinden maç HD kalitede ve şifresiz yayınlanacaktır.

