Barcelona PSG CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Barcelona ile PSG arasındaki mücadele bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

Barcelona PSG maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu ikinci haftasında bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00’de oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona PSG karşılaşmasını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Barcelona PSG maçı ilk 11’leri şu şekilde:

Barcelona: Szczesny, Kounde, Garcia, Cubarsi, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Rashford, Ferran Torres.

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Mbaye, Barcola, Mayulu.

Barcelona PSG karşılaşmasını yayınlayacak yabancı kanallar da açıklandı. Almanya’da Prime Video, Avusturya’da CANAL+ Austria, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da Viaplay ve Portekiz’de DAZN Portugal maçın yayıncıları arasında bulunuyor.

Barcelona PSG maçını Barcelona PSG kaçak link/linki üzerinden izlemek yasal değildir. Bu tür korsan yayın linkleri bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlara zarar verebilir. Ayrıca Barcelona PSG kaçak canlı link ile canlı yayınlara erişim suç kapsamına girmektedir.

Barcelona PSG maçını en güvenilir şekilde izlemek için Tabii Spor tercih edilmelidir. Tabii Spor üzerinden maç HD kalitede ve şifresiz yayınlanacaktır.