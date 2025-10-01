Menü Kapat
 Erdem Avsar

Karabağ Kopenhag maç skoru belli oldu! Azerbaycan ekibi önüne geleni deviriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Karabağ, Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Rakibini yenen Azerbaycan temsilcisi Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

Karabağ Kopenhag maç skoru belli oldu! Azerbaycan ekibi önüne geleni deviriyor
01.10.2025
01.10.2025
'ne Benfica zaferi ile başlayan ekibi , 2. hafta karşılaşmasında Danimarka'nın takımıyla karşı karşıya geldi.

Kurban Kurbanov'un futbolcuları mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.

Karabağ Kopenhag maç skoru belli oldu! Azerbaycan ekibi önüne geleni deviriyor

Karabağ'a 3 puanı kazandıran golleri 28. dakikada takım kaptanı Abdellah Zoubir kaydetti.

İkinci gol ise 83. dakikada Emmanuel Addai’den geldi.

Puanını 6’ya çıkaran Karabağ, 3. haftada Athletic Bilbao’ya misafir olacak.

Karabağ Kopenhag maç skoru belli oldu! Azerbaycan ekibi önüne geleni deviriyor

Devler Ligi'ndeki ilk müsabakasında Bayer Leverkusen’le 2-2 berabere kalan Kopenhag ise bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı.

Sezonun ilk mücadelesinde Benfica’ya deplasmanda konuk olan Karabağ, erken gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Portekiz şampiyonunu 2-3 yenerek harika bir geri dönüşe imza atmıştı.

Karabağ’ın takım değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Karabağ’ın gollerini kim kaydetti?
Golleri 28. dakikada kaptan Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addai attı.
