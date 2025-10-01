Karabağ Kopenhag maç skoru belli oldu! Azerbaycan ekibi önüne geleni deviriyor

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Benfica zaferi ile başlayan Azerbaycan ekibi Karabağ, 2. hafta karşılaşmasında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya geldi.
Kurban Kurbanov'un futbolcuları mücadeleden 2-0 üstün ayrıldı.
Karabağ'a 3 puanı kazandıran golleri 28. dakikada takım kaptanı Abdellah Zoubir kaydetti.
İkinci gol ise 83. dakikada Emmanuel Addai’den geldi.
Puanını 6’ya çıkaran Karabağ, 3. haftada Athletic Bilbao’ya misafir olacak.
Devler Ligi'ndeki ilk müsabakasında Bayer Leverkusen’le 2-2 berabere kalan Kopenhag ise bu mağlubiyetle 1 puanda kaldı.
Sezonun ilk mücadelesinde Benfica’ya deplasmanda konuk olan Karabağ, erken gollerle 2-0 geriye düştüğü maçta Portekiz şampiyonunu 2-3 yenerek harika bir geri dönüşe imza atmıştı.
Karabağ’ın takım değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.