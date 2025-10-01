Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği İtalyan devi Juventus bugün İspanya ekibi Villarreal ile UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Villarreal - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İspanya'da bulunan El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak olan Villarreal - Juventus maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk hafta maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmişti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın gol attığı karşılaşma 4-4 beraberlik ile sonuçlanmıştı. İtalyan devi yaşadığı puan kaybının ardından Villarreal karşılaşmasında kesin bir galibiyet almak istiyor.

Villarreal ise ilk hafta karşılaşmalarında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaştı. Villarreal deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. İspanya ekibi bugün kendi evinde oynama avantajını kullanarak Juventus'u yenmeyi hedefliyor.

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasının 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Villarrreal - Juventus maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

KENAN YILDIZ VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız bu sezon Juventus'un kaptanı oldu. Sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapan Kenan Yıldız birer tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 2 gol ve 4 asist yaptı.

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Villarreal'de karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Pau Cabanes, Logan Costa, Willy Kambwala, Gerard Moreno ve Ayoze Perez karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Juventus tarafında ise Bremer, Khephren Thuram ve Arkadiusz Milik'in sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇ MUHTEMEL İLK 11

Villarreal - Juventus maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Villarreal: Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Solomon; Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David