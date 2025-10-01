Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

Villarreal - Juventus maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Lig aşamasının 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Villarreal - Juventus maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp, oynamayacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından Vallarreal - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?
Milli futbolcumuz 'ın forma giydiği İtalyan devi bugün İspanya ekibi ile kapsamında deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Villarreal - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İspanya'da bulunan El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak olan Villarreal - Juventus maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk hafta maçları kapsamında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmişti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın gol attığı karşılaşma 4-4 beraberlik ile sonuçlanmıştı. İtalyan devi yaşadığı puan kaybının ardından Villarreal karşılaşmasında kesin bir galibiyet almak istiyor.

Villarreal ise ilk hafta karşılaşmalarında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaştı. Villarreal deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. İspanya ekibi bugün kendi evinde oynama avantajını kullanarak Juventus'u yenmeyi hedefliyor.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasının 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Villarrreal - Juventus maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

KENAN YILDIZ VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız bu sezon Juventus'un kaptanı oldu. Sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapan Kenan Yıldız birer tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 2 gol ve 4 asist yaptı.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Ev sahibi takım Villarreal'de karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Pau Cabanes, Logan Costa, Willy Kambwala, Gerard Moreno ve Ayoze Perez karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Juventus tarafında ise Bremer, Khephren Thuram ve Arkadiusz Milik'in sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcunun da karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Villarreal Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı, oynayacak mı?

VİLLARREAL - JUVENTUS MAÇ MUHTEMEL İLK 11

Villarreal - Juventus maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Villarreal: Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Solomon; Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kenan yıldız
#juventus
#villarreal
#Aktüel
