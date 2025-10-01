Regaib kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?

İslam âlemi için büyük kıymete sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bolluk gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, çok ve kıymetli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh kaynaklarında ise "fazla sevap, mükâfat, faziletli amel" manalarında kullanılıyor.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025–2026 dini günler takvimine göre senenin ilk kandili olan Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal bilerek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak âlimler arasında benimsenmiştir.

Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak tanınan iki kandilin bu ayda yer almasıdır.