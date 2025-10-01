Menü Kapat
Benim Sayfam
Aktüel
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?

2025-2026 akademik yılının başlamasının ardından milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için tarih araştırmaları devam ediyor.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?
On binlerce genç üniversiteye ilk adımlarını attı.

Üniversiteye bu sene başlayan ve KYK burslarıyla öğrenimlerine katkı sağlamak isteyen gençler, gözlerini GSB tarafından duyurulacak olan ve kredi başvuru zamanlarına çevirdi.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak açıklama ile beraber KYK burs ve kredi müracaatları bu yıl da öğrencilerin kullanımına açılacak.

Geçen yıl müracaatlar 8 Ekim’de başlamıştı.

Bu yıl da başvuruların yine Ekim ayının 2. haftası itibarıyla başlaması tahmin ediliyor.

KYK burs müracaatları ilan edilecek tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst köşede bulunan arama bölümüne Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru sayfasına ulaşabilirler.

Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel veriler, eğitim bilgileri vb. alanları doldurmaları istenecek.

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak?

KYK BURSU ZAMLANACAK MI?

Üniversite gençlerine verilen burs desteği her yıl yükseltiliyor.

Bu yılda enflasyon öncelikli olmak üzere farklı ekonomik göstergeler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi miktarları artırılacak.

KYK burs ve kredilerine yapılacak artış genellikle Aralık ayı içerisinde kesinleşiyor.

Son yapılan yükseltme ile beraber burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlenmişti.

Burs ödemelerinin yüzde 30 artması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 artış göstermesi halinde 4 bin 200 lira ve yüzde 50 yükselmesi halinde ise 4 bin 500 liraya ulaşacak.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Geçen yıl başvurular 8 Ekim’de açılmıştı. Bu yıl da Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.
#kyk burs
#kyk kredi
#Üniversite Başvurusu
#Burs Başvuru Tarihi
#Öğrenci Destekleri
#Aktüel
