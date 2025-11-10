Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şampiyonluğun kokusunu aldı: F1 Brezilya GP'sinde zafer Lando Norris'in

Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Pole pozisyonunda başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören pilot olan Norris, bitime 3 yarış kala en yakın rakibi takım arkadaşı Oscar Piastri ile arasındaki puan farkını 24'e yükseltti. Brezilya GP'sinde podyuma çıkan diğer pilotlar ise Mercedes'ten Kimi Antonelli ve Red Bull'dan Max Verstappen oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 06:39

Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si nefesleri kesti. 4 bin 309 uzunluğundaki Interlagos Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1:32:01.596 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu.

Şampiyonluğun kokusunu aldı: F1 Brezilya GP'sinde zafer Lando Norris'in

BU SEZON ÜST ÜSTE 2. ZAFER

Norris'in ardından Mercedes'ten Kimi Antonelli ikinci ve Red Bull'dan da Max Verstappen üçüncü sırayı aldı. Lando Norris böylece bu sezon üst üste 2, toplamda da 7. zaferini kazandı.

Şampiyonluğun kokusunu aldı: F1 Brezilya GP'sinde zafer Lando Norris'in

FERRARI İÇİN KABUS GİBİ SON

Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise yarışı tamamlayamadı. Yarışta ikinci olan 19 yaşındaki İtalyan sürücü Kimi Antonelli de kariyerindeki en iyi sonucu elde etti.

Şampiyonluğun kokusunu aldı: F1 Brezilya GP'sinde zafer Lando Norris'in

PUAN FARKI 24

Sezonun bitimine 3 yarış kala Lando Norris, şampiyonadaki en yakın rakibi takım arkadaşı Oscar Piastri ile puan farkını 24'e çıkardı.

SON 3 YARIŞ

Formula 1'de sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si 23 Kasım'da yapılacak. 30 Kasım'da Katar GP'si, 7 Aralık'ta ise son yarış olan Abu Dabi GP'si yapılacak.

Şampiyonluğun kokusunu aldı: F1 Brezilya GP'sinde zafer Lando Norris'in

Brezilya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan
2 - Oscar Piastri (Avustralya): 366 puan
3 - Max Verstappen (Hollanda): 341 puan
4 - George Russell (Büyük Britanya): 276 puan
5 - Charles Leclerc (Monako): 214 puan

TAKIMLAR SIRALAMASI

1 - McLaren: 756 puan
2 - Mercedes: 398 puan
3 - Red Bull: 366 puan
4 - Ferrari: 362 puan
5 - Williams: 111 puan

