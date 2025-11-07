Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? F1 Sao Paulo GP hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

2025 Formula 1 sezonunu kısa bir aranın ardından Brezilya etabıyla devam ediyor. Sezonunun 21. yarışı kapsamında 7-9 Kasım tarihleri arasında F1 Sao Paulo GP gerçekleştirilecek. Yarış tutkunları tarafından F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? F1 Sao Paulo GP hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 09:59

2025 Formual 1 Dünya Şampiyonası 1 haftalık aranın ardından 21. yarışıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun son yarışına doğru şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya devam ediyor.

Meksika GP'de podyuma çıkan McLaren pilotu , takım arkadaşı 'yi geçerek puan tablosunda 1. sıraya yükseldi. 3. sırada yer alan son şampiyon ise arayı kapatmaya çalışıyor.

Yarışseverler tarafından sezonun 21. yarışı olan Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? F1 Sao Paulo GP hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

F1 BREZİLYA SIRALAMA TURLARI GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da bulunan 4.309 km'lik Autodromo Jose Carlos Pace'de gerçekleştirilecek olan F1 Brezilya GP'nin sıralama turları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de yapılacak.

F1 Brezilya GP'nın bütün yarış takvimi ise şöyle:

7 Kasım Cuma

  • 17.30 | 1. Antrenman Seansı
  • 21.30 | Sprint Sıralama Seansı

8 Kasım Cumartesi

  • 17.00 | Sprint Seansı
  • 21.00 | Sıralama Turu

9 Kasım Pazar

  • 20.00 | F1 Brezilya GP Yarış
F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? F1 Sao Paulo GP hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

F1 BREZİLYA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın bütün yarışları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda F1 Brezilya GP sıralama turlar da F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ETİKETLER
#max verstappen
#são paulo
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#F1
#Brezilya Gp
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.