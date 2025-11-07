F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta? F1 Sao Paulo GP hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

2025 Formual 1 Dünya Şampiyonası 1 haftalık aranın ardından 21. yarışıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun son yarışına doğru şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya devam ediyor.

Meksika GP'de podyuma çıkan McLaren pilotu Lando Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçerek puan tablosunda 1. sıraya yükseldi. 3. sırada yer alan son şampiyon Max Verstappen ise arayı kapatmaya çalışıyor.

Yarışseverler tarafından sezonun 21. yarışı olan F1 Brezilya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

F1 BREZİLYA SIRALAMA TURLARI GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da bulunan 4.309 km'lik Autodromo Jose Carlos Pace'de gerçekleştirilecek olan F1 Brezilya GP'nin sıralama turları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de yapılacak.

F1 Brezilya GP'nın bütün yarış takvimi ise şöyle:

7 Kasım Cuma

17.30 | 1. Antrenman Seansı

21.30 | Sprint Sıralama Seansı

8 Kasım Cumartesi

17.00 | Sprint Seansı

21.00 | Sıralama Turu

9 Kasım Pazar

20.00 | F1 Brezilya GP Yarış

F1 BREZİLYA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın bütün yarışları F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda F1 Brezilya GP sıralama turlar da F1 TV ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.