Balıkesir depremi sonrası 'dikkat' diyerek uyardı! O bölgeyi işaret etti: 'Fayları deprem üretmeye zorluyor'

Gece saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem paniğe neden olurken, sarsıntının ardından sabah saatlerine kadar peş peşe depremler yaşandı. Yaşanan sarsıntı hakkında değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş depremlerin vites yükselttiğini söyledi.

UZMAN İSİM 'DİKKAT' DİYEREK İŞARET ETTİ

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Bektaş, "EMSC'nin şiddet haritasına göre Sındırgı'nın 4,5 ve 4,6 deprem dalgalarının dinamik stres transferleriyle (geçici şok dalgalarıyla) yükleniyor . Yakın çevre faylara geçici, kalıcı ve zamana bağlı stres transferi devam ediyor. Dikkat" ifadelerini kullandı.

"FAYLARI DEPREM ÜRETMEYE ZORLUYOR"

Peş peşe yaşanan depremlere dikkat çeken Bektaş, "Sındırgı 4,5-4,6-4,7 depremleriyle vites yükselti. 5 saat içinde, EMSC göre artan büyüklükte iki deprem. Depremler sadece evleri yormuyor. Şok dalgalarıyla çevrede kilitlenmiş, depreme hazır, fayları da çekiçleyerek deprem üretmeye zorluyor." dedi.