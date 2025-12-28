Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Çankırı’da yarın okullara kar tatili! 29 Aralık Çankırı’da hangi ilçeler tatil edildi?

Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte birçok ilde kar tatili de valilikler tarafından açıklanırken Çankırı'da da kar yağışı etkisini arttırdı. Son olarak Çankırı'nın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çankırı’da yarın okullara kar tatili! 29 Aralık Çankırı’da hangi ilçeler tatil edildi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 23:10

Çankırı’da etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Peki, Çankırı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Çankırı’da yarın okullara kar tatili! 29 Aralık Çankırı’da hangi ilçeler tatil edildi?

ÇANKIRI'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı koruyucu tedbir alındı.

Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çankırı’da yarın okullara kar tatili! 29 Aralık Çankırı’da hangi ilçeler tatil edildi?

Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Aralık Bartın’da okullar tatil mi? Bartın yarın kar haberleri
29 Aralık Kırşehir’de okullar tatil mi? Kırşehir'de kar yağışı başladı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.