29 Aralık Bartın’da okullar tatil mi? Bartın yarın kar haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Düzce, Bartın ve Zonguldak illerinde de kar yağışı etkisini arttırırken okulların tatil edilmesine yönelik valilik açıklamaları da geldi.

Peki, Bartın’da yarın 29 Aralık okullar tatil edildi mi?

BARTIN'DA 29 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ancak henüz okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir duyuru yapılmadı. Tatil kararı verilmesi durumunda haberimizde yer alacak.

Bartın’da 2 gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yürütülen karla mücadele ve ekiplerin uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşıyor.

Bartın’da Cuma gecesi başlayan kar yağışı bugün de etkisini devam ettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Bartın Valiliği’nin günlerdir üst üste yaptığı uyarıların ardından karayolları, il özel idaresi karla mücadele ekipleri ile kolluk kuvvetleri alarma geçti.

Karla mücadele ekipleri 24 saat, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, polis ve jandarma ekipleri ise kara yolları, ana yollar ile ara yollarda ve ırmak kenarlarında sık sık devriye atarak, yağış, buzlanma ve ırmak seviyesi hakkında haber merkezine anlık bilgi veriyor.

Çocukları sevindiren kar yağışı sürücülere ise zor dakikalar yaşatıyor.

Uyarılara ve karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar yol kenarında kalırken, çocuklar ise kar topu oynayarak yağışın keyfini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar ise kar yağan bölgelere giderek kar manzarasını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Kar ve karla karışık yağış nedeniyle son iki günde 20’yi aşkın maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Bartın’ın yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Bartın-Karabük karayolunda tırların geçişine izin verilmediği, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu kara yollarında ise ulaşımın normal olarak sağlandığı belirtildi.

Ayrıca il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı aktarıldı.

Bartın Valiliği ise yaptığı açıklamada, valilik koordinesinde devam eden karla mücadelenin 81 araç ve 142 personel ile şehirlerarası karayolu ve köy yollarında çalışmaların sürdüğü duyuruldu.